Socialistický tábor – největší tábor světa!

Ten překlad v češtině ovšem nevyzní, to by musel vypadat jinak. Jen nevím jak.
Na abstraktní úrovni je tak (dalším) příkladem zřejmé potřeby samostatného vysokoškolského výukového oboru překladatelství/tlumočnictví, neboť ukazuje, že na rozdíl od standardní výuky cizích jazyků na fakultních jazykových katedrách je v tomto oboru zcela zřetelně nutné studujícím poskytnout i široký rozhled po jazyce mateřském. Tím se ale dnes zabývat nehodlám a přízemně se přidržím konkrétní příčiny neadekvátnosti tohoto překladu: je jím fakt, že čeština rozlišuje mezi neutrálním výrazem tábor a zřetelně pejorativním lágr, zatímco ruština má pro oba významové odstíny jediné slovo lagěr’, které může užívat jak v kontextech zcela oficiálních (Gulag je zkratka za Glavnoě upravlěniě ispravitěl’no-trudovych lagěrěj – „Hlavní správa nápravně-pracovních táborů“), tak ve vyjádřeních negativně zabarvených, což tvoří jazykovou podstatu uvedené anekdoty v ruštině – a což proto mizí s jejím překladem do jazyka českého.
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O souvislosti kroužkovaného „ů“ se Svatou říší římskou
Za to si ovšem můžeme sami, protože jsme sice stejně jako ruština převzali německé Lager – „(původně: vojenské) ležení“ (přejímku jiného významu slova Lager, v tomto případě ovšem s rakouskou výslovností [lógr], pomíjím), ovšem – jak již naznačeno – učinili jsme tak výlučně pro případy, kdy se o příslušné entitě nehodláme zmiňovat přespříliš pochvalně.
Pro vyjádření oficiálního či neutrálního charakteru si čeština zvolila výraz tábor, byť ten také není původně český, je převzat z hebrejského Tavur, názvu hory, na níž dle Bible dal Ježíš poprvé veřejně najevo svou božskou podstatu, a to zázrakem proměnění Páně: jeho obličej se oslnivě rozzářil, před zraky tří ze svých učedníků se vznesl na nebesa, kde rozmlouval s Mojžíšem a Eliášem, a k tomu z oblaku nad nimi zazněl hlas Boha Otce stvrzujícího, že Ježíš je jeho milovaný syn. Tuto novozákonní epizodu užili stoupenci náboženského učení Jana Husa, když své sídlo v momentě jeho založení (1420) nazvali Hradiště hory Tabor. Jejich odpůrci – čeští, zejména Rožmberkové, i němečtí – následně začali užívat zkrácenou podobu názvu jejich ústředního sídla i pro válečnými vozy opevněná polní ležení husitů. Z toho pak vzniklo i obecné označení pro vojenská polní ležení a později přeneseně i pro mimoměstské komplexy určené k rekreaci.
Za dvě drobné poznámky ohledně slova tábor stojí zaprvé fakt, že – také snad v souvislosti s husitskými spanilými jízdami – se toto slovo rozšířilo i do jazyků okolních zemí, a přes maďarštinu pak v době osmanských nájezdů do Panonské nížiny dokonce i do turečtiny (kde ovšem neslo zúžený význam „vojenské ležení křesťanů“ – své vlastní tábory nazývali Turci slovem urdu), a zadruhé to, že se slovo tábor vyskytuje, a to hned čtyřikrát, v básni Jaroslav z Rukopisu královédvorského.
Vzhledem k tomu, že by údajně mělo jít o text ze 13. století, tedy vzniklý cca 150 až 200 let před založením husitského Tábora, je tento fakt silným argumentem pro tvrzení, že Rukopis královédvorský je podvrh. (V zájmu vyváženosti je potřeba uvést, že obhájci pravosti rukopisů, dnes sdružení v České společnosti rukopisné, přítomnost slova tábor v básni obhajují tím, že šlo o ranou přejímku turkického tabur či mongolsko-turkického tapqur s významem „oddíl, šik (vojáků)“ – ovšem i kdybychom tuto hypotézu přijali, čelili bychom přinejmenším tomu problému, že slovo tábor není doloženo v žádném z nesporných předhusitských pramenů).
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O strojovém i lidském překladu v okurkové sezóně
Překladová problematika ovšem nijak nemůže zastřít, že – jak praví uvedená anekdota – „socialistický tábor“ skutečně nebyl ničím jiným než lágrem mamutích geopolitických rozměrů, jenž pomocí strážních věží s kulomety nad zónami smrti, vycvičených zabijáckých psů a elektřinou nabitých ostnatých drátů trestal své obyvatele za zločin, že se v něm narodili. Leckde to nebylo přímo vidět, protože zakázané hraniční pásmo začínalo již několik kilometrů před takovými vymoženostmi, jedno místo však nic neskrývalo: Berlínská zeď.
Na pomezí okupačních zón bývalého hlavního města Třetí říše se socialismus nestyděl – a z praktických důvodů vlastně ani nemohl stydět – ukázat, co je skutečně zač, všechno bylo možno vidět zcela obnažené a v jednom místě na sever od centra dokonce východoberlínská S-Bahn projížděla mezi dráty a betonovými zátarasy a cestující si tak mohli vše zblízka a důkladně prohlédnout: nebylo lepší možnosti, jak si ozřejmit, jak se věci skutečně mají, než si zajet do východního Berlína.
Berlínská zeď, kdyby ještě stála, by dnes mohla oslavit své pětašedesátiny: její základ byl postaven 13. srpna 1961. Pro pamětníky netřeba, ale pro jiné možná je třeba dodat, že se tak stalo poté, co občané „prvního státu dělníků a rolníků na německé půdě“ utíkali po stovkách denně přes do té doby relativně průchodnou hranici do západních sektorů města – a také poté, co 15. června 1961 tehdejší nejvyšší představitel východoněmeckého komunistického režimu Walter Ulbricht na dotaz novinářky Anny-Marie Doherrové z listu Frankfurter Rundschau na tiskové konferenci prohlásil „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten“ (“Nikdo nemá v úmyslu postavit zeď“).