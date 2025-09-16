Nenápadný půvab socialismu a nečekané vyznání podnikatele

Pravda, neměla to těžké. Když jste chtěli šampon, zeptala se jen „na tmavý nebo na světlý?“, když jste chtěli navíc kondicionér, byla už trochu naštvaná, takže vyštěkla „nemáme“. Teď je kondicionérů na čerstvě umyté vlasy spousta, akorát nevím kde a taky jak je poznat, když na nich vidím jenom nápisy typu „supreme strenght“ (extrémě silné). A už vůbec třeba nepoznám, ve kterém přípravku na mytí vany je písek, a ve kterém ne.
Pár obchůdků s prodavači ovšem ještě přežívá a já se minulý týden těšila, že si nové hodinky koupím nikoli bezdotykově na internetu, ale dotykově v malém zlatnictví-hodinářství ve vedlejší čtvrti. Kupuju nové hodinky jednou za dva, tři roky, když starým dojde baterka a opotřebuje se řemínek, neboť jsem si spočítala, že nahradit obojí by přišlo skoro na stejné peníze.
Na internetu jsem si ověřila, v kolik ráno otvírají, abych nepodnikala výlet tramvají zbytečně, a natěšeně dorazila přesně v deset. Taky jsem si říkala, že je vždycky fajn být na řadě hned první, protože být ve zlatnictví-hodinářství až druhý nebo třetí nebývá nejlepší. Co kdyby si někdo přede mnou vybíral například prstýnek nebo náramek a zkoušel všechny, co tam mají. Narazila jsem však na zavřené dveře a na nich rukou psaný papírek, že se otvírá až v 10.10 hodin.
Nerada stepuju před zavřenými dveřmi a taky už nejsem nejmladší, při stání na místě mě začne pobolívat v kříži, takže jsem na sebe po pěti minutách upozornila jemným zaklepáním. Vzhledem k tomu, že majitel obchodu už nějakou dobu viděl moje přešlapování skrz výlohu, kterou upravoval, byla naděje, že projeví vstřícnost přicházejícímu výdělku a odemkne mi dřív. Naděje však byla marná.
Zalitovala jsem, že natahovací hodinky, kterým nemůže nikdy dojít baterka, stojí majlant a v 10.20 jsem polaskala další bateriové. Ale nedalo mi, abych si při odchodu trochu nepovzdechla. „Proč píšete na internet, že prodejní doba začíná už v deset?“ zeptala jsem se a na vysvětlenou dodala malou poznámku o svých zádech. Asi jsem to neměla dělat, protože zlatník-hodinář se hrozně rozčílil. „Paniii, mě taky bolí v zádech a navíc je mi ráno špatně,“ zamával mi rukama těsně před očima, načež přešel do fortissima a dodal, že se na to taky může vykašlat. Vlastně jsem si skoro jistá, že křičel dokonce něco, jako že se na to může vykašlat mně, nebo snad nám, zákazníkům.
Slova obchodníka zákonitě závislého na tržbách by mohla být pro někoho překvapivá. Ne však pro nás, co pamatujeme socialismus a někdy se nám po něm dokonce nostalgicky zasteskne. (Takže dobře nám tak.)