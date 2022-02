Rebel s příčinou. Hnutí Chcípl PES si dělá politickou reklamu

Hnutí Chcípl PES je od loňského března oficiálně politickým hnutím. Jeho zakladatel Jiří Janeček sice původně tvrdil, že je to jen kvůli tomu, aby obešel některá protipandemická nařízení, ale nakonec se z hnutí opravdu vyklubala politická strana s kandidujícím Janečkem. Jak jsme o tom spekulovali na tomto místě už v prosinci 2020. A ke kandidatuře je potřeba přitáhnout pozornost veřejnosti.

Zatím se to moc nedařilo. Když Janeček a nynější šéf hnutí Jakub Olbert kandidovali na podzim do parlamentu za stranu Otevřeme Česko s podporou Chcíplého „psa“, získali asi 20 tisíc hlasů. Skoro nikdo je neznal a výsledek byl tak spíš vtipem. Ostatně realista Janeček, bývalý člen Mladých sociálních demokratů a poslanec ODS, byl na téhle kandidátce vzadu a spíš do počtu.

Nyní je ale s vtipy konec a Janeček chce získat politickou pozici, kterou má opravdu šanci dostat. Hodlá na podzim kandidovat na pražský magistrát. Zřejmě i proto organizuje Chcípl PES stále radikálnější demonstrace a nechává své sympatizanty, aby zašli ještě dál.

V ulicích se tak objevily šibenice, k čemuž hnutí uvedlo jen to, že se distancuje od násilí či výhružek, nikoliv že by odsoudilo přímo symbol šibenice. Pak vydalo a následně stáhlo výzvu, aby jeho sympatizanti protestovali na adresách, kde bydlí poslanci, kteří hlasovali pro pandemický zákon. Když se proti tomu zvedla vlna odporu, hnutí to označilo za jeho dehonestaci.

Je to jednání, které je ve slušné společnosti nepřijatelné, leč které zároveň svojí radikalitou a hrubostí přitahuje pozornost. Ale co jiného zbývá, když už vzhledem k odvolávání protiepidemických opatření je odpor proti nim nevýznamný a v létě po tom neštěkne ani pes.