Jak poznat recesi? Sledujte jeden hlavní znak

Názor

Už to padá! Jakmile se trochu odfoukne cena některého aktiva, automaticky se na scénu vyšplhají obvyklí podezřelí, kteří začnou velmi nahlas upozorňovat, že přesně tohle čekali a že teď už konečně se bublina propíchla. Ne snad že by nemohli mít pravdu, ale jak to ve skutečnosti rozsoudit? Jak můžeme poznat, že krize je skutečně tady?