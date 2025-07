Řecké ostrůvky jsou pro Turecko červený hadr. EU se může dostat do nepříjemné situace

A není se co divit. Zatímco Řekové vydělali na konci první světové války a podařilo se jim získat některé ostrovy v Egejském moři, na které si činilo nárok i Turecko, jeho soupeř zase nečekaně v roce 1974 zabral půlku Kypru, aniž by to dodnes někdo uznal.

A od té doby se jejich vztahy periodicky lepší a horší. Nyní se opět trochu zhoršily. Jen tentokrát nejde o území, ale o moře. Tedy o to, kdo bude mít v budoucnu právo vytěžit suroviny, které se nacházejí pod jeho hladinou. V centru sporu stojí otázka, zda při určování společné námořní hranice je třeba brát ohled na malé řecké ostrovy, které se nacházejí u turecké pevniny a kvůli nimž má Ankara nárok na menší vodní území. „Sultán“ Recep Tayyip Erdogan se toto pravidlo snaží dlouhodobě zpochybnit. Před pár dny to Turecko učinilo v nově navržené námořní hranici v egejské oblasti, kterou poslalo UNESCO.

Řekové se okamžitě ozvali a hrozí přinejmenším výrazné ochlazení vztahů mezi oběma zeměmi, což se nehodí Spojeným státům ani jejich spojencům v NATO, protože nedalekým Blízkým východem zmítají regionální konflikty. Izrael zasahuje v palestinské Gaze a spolu s USA poničil jaderný program v Íránu. K tomu připočítejte nově se rodící syrský režim, kde mají Turci velké slovo.

Obnovená rivalita mezi Tureckem a Řeckem by jen přilila petrolej do ohně. Mimochodem přes Turecko třeba proudí do světa i ukrajinské obilí, které se kvůli Rusům jinudy ven dostat nemůže.

A nejde jen o území, jde i o precedent, jak by se v podobné situaci mohly chovat jiné státy. Což je zvláště aktuální v době, kdy Rusko i další země začínají zpochybňovat hranice, které vznikaly po druhé světové válce, a hrubá síla se stává primárním nástrojem diplomacie. V budoucnu by se to totiž dalo aplikovat třeba v Arktidě, na niž si dělají zálusk USA i Rusko.

Mimochodem spor o to, zda mají mít ostrovy plná námořní práva, je celkem složitý. Řecko, signatář Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu, tvrdí v souladu s jejím textem, že ano. Tedy že mají nárok na exkluzivní ekonomickou zónu okolo ostrovů v Egejském i Středozemním moři, která jim zaručí právo na těžbu pod hladinou.

Jenže Turecko z pochopitelných důvodů tuto mezinárodní úmluvu nepodepsalo a tvrdí, že neobydlené nebo malé řecké ostrovy by neměly mít nárok na exkluzivní ekonomické zóny. Dokud se obě země neshodnou na smlouvě, bude tu pořád pod povrchem bublat konflikt, který může jedna či druhá vláda využít ve svůj prospěch. Závěr je vždy stejný, unijní i američtí diplomaté jsou zataženi do sporu, který nechtějí a který nemůže mít dobré řešení pro obě zúčastněné strany, jež se ohánějí férovostí a právem. Zatím se to vždy podařilo vyřešit pofidérním kompromisem.

Jenže v době, kdy Rusko válčí na Ukrajině, Izrael bombardoval Írán a Čína krouží kolem Tchaj-wanu, není nic jisté. Co kdyby neoficiální trojspolek Rusko, Čína a Írán nabídl Turecku něco, co by ho mohlo v budoucnu přimět, aby se stáhlo z NATO. A to poté, co by v něm třeba Američané plánovitě oslabili svou přítomnost. A tím něčím by mohlo být třeba pár řeckých ostrovů.

Evropská unie by se rázem dostala do nepříjemné situace, kdyby musela pomoci bránit území svého člena, protože jinak už by byla všem pro smích. Jenže Turecko má třetí největší armádu v NATO...