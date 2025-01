Slava Isusu Christu! Kdy by slavil Andy Warhol Vánoce, kdyby se narodil v rodišti svých předků?

UHRY Gabriel Sedlák vás v rubrice Uhry zve nejen do regionů, jež kdysi tvořily Uhersko, které je společným dědictvím zejména Maďarů, Slováků, Němců a Židů, ale i do širšího okolí. A v neposlední řadě se věnuje i uhrům s malým „u“, tedy různým chybám na kráse tamních společností.

Jak a kdy se budou Vánoce na Ukrajině slavit v budoucnu, ovlivní mnoho faktorů, samozřejmě včetně války. Není sporu o tom, že proruským separatistům na východě Ukrajiny je šumafuk, co dnes nařizuje vedení země v Kyjevě. Pokyny k tomu, co mají dělat, odezírají ze rtů vůdce Kremlu, případně moskevského pravoslavného patriarchy Kirilla. Jinde lidé, zejména v oblastech s dominancí řeckokatolické církve, přijali úřední změnu termínu náboženského svátku naopak jistě s velkou úlevou.

Řeckokatolická i pravoslavná církev na Ukrajině se hlásí k tzv. východnímu ritu, takže jejich věrouka i obřady jsou si velmi podobné. Toho využili po únoru 1948 komunisté v Československu, když zakázali řeckokatolickou církev a z jejích věřících především na severovýchodě Slovenska obývaném početnou rusínskou menšinou udělali prakticky ze dne na den příslušníky pravoslavné církve. Měl to být první krok k tomu, jak zakroutit krkem církvi v zemi jako celku.

Ačkoliv byla řeckokatolická církev hlásící se k Vatikánu v roce 1968 částečně resuscitována, k jejímu skutečnému oživení došlo až po revoluci v roce 1989. To však už s vážnými nejen religiozními, ale i majetkoprávními konsekvencemi.

Tisk na východním Slovensku byl v devadesátých letech plný vášnivých sporů o církevní majetek. Tak jak se věřící vraceli pod křídla své původní církve, nárokovala si obnovovaná instituce také navracení chrámů a kostelů, které v padesátých letech zabrali pravoslavní popové. Není to ještě ani třicet let, co pravoslavná církev odevzdala chrám řeckokatolickým věřícím například v obci Ruský Hrabovec v okrese Sobrance za asistence 95 policistů. Spravedlnosti bylo učiněno zadost, po čtyřech desítkách let nadvlády komunistů však v mnoha vesnicích převažovali pravoslavní věřící.

Rok rusínského jazyka

Ale zpátky k Vánocům. Ty slavili Rusíni jako řečtí katolíci podle juliánského kalendáře, tedy o třináct dnů později, už v dávnější minulosti, tedy nejen v důsledku politického tlaku. Na Slovensku se této tradice držely rusínské obce do 70. let minulého století. V posledních desítkách let však řečtí katolíci postupně přešli na gregoriánský kalendář. Mimo jiné z praktických důvodů, například kvůli školním prázdninám apod.

Podobně to asi mají i někteří vzdálení příbuzní zakladatele pop-artu Andyho Warhola. Ten se sice narodil i zemřel ve Spojených státech (pohřbený je na řeckokatolickém hřbitově sv. Jana Křtitele na předměstí Pittsburghu), ale pamětníci devadesátých let vědí, že jeho rodiče pocházejí z obce Miková a že v nedalekých Medzilaborcích krátce po revoluci vzniklo muzeum věnované dílu tohoto slavného umělce. K Warholovým méně známým dílům patří asi sto variací na téma Poslední večeře. Podle jednoho z jeho bratrů byl Andy věřící, ale jako osobní věc to nedával veřejně najevo.

A ačkoliv se dnes už většina věřících z bezmála 80tisícové komunity slovenských Rusínů znova hlásí k řeckokatolické víře, údajně až 40 procent příslušníků této menšiny si narození Ježíše Krista připomene podle starého kalendáře až příští pondělí. Například populární a také v Česku známá slovenská zpěvačka Kristína v jednom rozhovoru kdysi sdělila, že 24. prosinec tráví s rodinou svého manžela, oba pak ale přijedou na „rusnácké Vánoce“ k její rodině 6. ledna.

Rusíni nebo též Rusnáci tvoří jen část bezmála čtvrtmilionové rodiny řeckokatolických věřících na Slovensku. Náboženství je ale podle tamních představitelů řeckokatolické církve důležitým pilířem identity tohoto národa bez vlastního národního státu, který obývá i příhraniční regiony v sousedním Polsku a na Podkarpatské Rusi. Pokud se prý nebude uchovávat jazyk a kultura, rusínské menšině hrozí zánik. A také proto probíhá kázání v rusínských kostelích v rusínštině.

Kulatý stůl Rusínů Slovenska, sdružující několik rusínských organizací, prohlásil v říjnu letošek za Rok rusínského jazyka.