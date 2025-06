Z celé řady spotřebitelských průzkumů mezi Čechy vyplývá, že na prvním místě vždy rozhoduje cena. A ta rozhodně rozhodovala o tomto víkendu, kdy se internetem šířila zpráva, že americký výrobce sportovního oblečení a obuvi Reebok má na svém e-shopu neuvěřitelně nízké ceny. Nejen v Česku, ale i v Bulharsku a Rumunsku.

Značkové tepláky za 65 korun, šortky za 24 nebo běžecké boty v ceně 96 korun? A nejen to bylo k mání v rámci výprodejové akce Reeboku. Důvodem bylo špatné převedení cenovek z eur na koruny, když firma evidentně zapomněla na kurzový převod.

Zatímco během neděle postupně tuto zprávu objevila i média, která vznesla na adresu firmy dotazy, jak je to možné a především, jak se zachová vůči svým zákazníkům, ti, kdo se nechali fantastickými cenami zlákat, začali přemýšlet a debatovat, zda své zboží dostanou.

Marketingový úspěch

Nabízelo se několik scénářů. Ten první a zřejmě nejméně pravděpodobný byl, že firma vlnu zakázek splní a zboží doručí i přes nemalou ztrátu. Na druhou stranu šlo o výprodej a varianta, jak vyprázdnit sklady od starších modelů, má pro Reebok také jistý smysl. I když v tomto případě by přišla o nemalé peníze.

Druhým scénářem může být fakt, že firma přizná, že došlo k chybě. A s omluvou všechny objednávky zruší a pošle zákazníkům peníze zpět. V lepším případě jim k tomu připojí nějaký voucher, který by mohl největší nespokojence uchlácholit a zároveň by Reeboku mohl přinést nějaký odbyt.

Nemluvě o tom, že už nyní Reebok získal pro své marketingové účely obrovské množství e-mailových adres, s kterými může oslovovat potenciální zákazníky v budoucnu. Navíc má i velké množství dat o tom, které výrobky (byť ve výprodeji) kupující oslovily.

Buď jak buď, firma si tuto „kampaň“ za rámeček nedá, ale úplným fiaskem být nemusí. A už jen to, že se o firmě mluví a její jméno se objevuje v médiích, aniž by za to musela něco platit, je určitým úspěchem. Špatná reklama je pořád reklama, z čistě marketingového pohledu je to úspěch. Nemluvě o tom, že po českém internetu již běhají v souvislosti s touto „kauzou“ četné vtipy.

Reebok teď ruší objednávky, zákazníkům se omlouvá a nabízí místo toho slevu. Nechce ztratit jejich důvěru a chce je motivovat k dalšímu utrácení. Ostatně, není ani první, ani poslední, komu se něco takového přihodilo.

Autor je šéfredaktorem ekonomického online magazínu Peak.cz