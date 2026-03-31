Reemigruje 800 tisíc Syřanů? Myšlenky pokládané za extrémní se chopil kancléř Merz

Faktem ale je, že vztah k migraci se mění i v těch zemích, které donedávna působily jako vzor progresivismu, otevřenosti a hesel typu „Zvládneme to“. Tedy i v Německu. Tamní dění má smysl sledovat.
Třeba to, že v pondělí přijel na návštěvu Berlína prozatímní syrský prezident Ahmad Šara. Že v Německu žije na 940 tisíc Syřanů. Že mnozí z nich vítali nového syrského lídra, bývalého džihádistu, výkřiky „Alláhu akbar“. A že kancléř Merz reagoval vcelku logicky. Prohlásil, že v Sýrii se podmínky „zásadně zlepšily“, je třeba přehodnotit „potřeby ochrany“ a během tří let by se 800 tisíc Syřanů chráněných v Německu mělo vrátit domů.
„Nerealistické.“ Merze kvůli výroku o návratu Syřanů kritizuje i vlastní strana
Je to logická úvaha. Vítají-li Syřané v Německu svého lídra slovy „Alláhu akbar“, lze z toho vyvodit, že jim v Sýrii moc nehrozí. Ale pro Německo a tamní politiku působí Merzovy myšlenky i slova revolučně. Do současné podoby migračního paktu se to nepromítne. Ale cosi se v Evropě mění. Otázka zní, zda už není pozdě a kam to vše povede.
Dánsko řeklo ne, pak Německo. Kam až to půjde?
Zde odbočme k tomu, čemu se v politologii říká Overtonovo okno. Označuje oblast myšlenek tolerovaných ve veřejné debatě. Pohybují se od kategorie „nemyslitelné“ přes „radikální“, pak „přijatelné“, „rozumné“ či „populární“ až po kategorii „zažité“, nejlépe uzákoněné.
Pěkně to ilustruje vývoj myšlenek či slov typu „přijímání žadatelů o azyl“ nebo „reemigrace“. Před deseti lety bylo přijímání běženců i migrantů ze Sýrie nezpochybněné. Kdo by uprchlíky ze Sýrie odmítal, ba kdyby jen zpochybňoval jejich status uprchlíků, dostal by veřejný cejch nelidy či necivilizovaného státu.
Když před pěti lety občanská válka v Sýrii utichla, Dánsko jako první země v EU rozhodlo, že od Syřanů už žádosti o azyl přijímat nebude. To si dovolilo dost. Nyní šel Merz ještě dál. Dal na vědomí, že Německo má zájem o Syřany, kteří se dobře integrovali, ale 80 procent Syřanů žijících pod ochranou Německa (asi 800 tisíc lidí) by se mělo vrátit domů.
Velký návrat? Německo počítá s odchodem 80 procent Syřanů, Šara láká uprchlíky zpět
Na škále kategorií Overtonova okna tu můžeme sledovat posun od „nemyslitelné“ (od doby, kdy neudělení azylu Syřanovi bylo nemyslitelné) přes „radikální“ až po „přijatelné“. Tedy přijatelné alespoň v tom smyslu, co může veřejně říkat kancléř. Přijde na řadu i posun do kategorií typu „rozumné“, či dokonce „uzákoněné“? To teprve uvidíme.
Co už není nemyslitelné
Dále. V Německu platilo za „nemyslitelné“ už slovo reemigrace. Schází tam zkušenost, jakou známe my z podzimu 1989, kdy do Prahy jako první reemigrant dorazil Jaroslav Hutka a ještě stačil zazpívat demonstrantům na Letné.
To když se v Německu provalilo, že v listopadu 2023 se ve vile v Postupimi sešli „pravicoví extremisté“ – lidé z prostředí AfD, identitářů i CDU – a mluvili i o reemigraci více či méně čerstvých přistěhovalců, bylo z toho téma pro vyšetřování i pro kontrarozvědku. Prý proto, že dotyční chtěli k reemigraci tlačit i lidi s „přistěhovaleckým pozadím“, kteří už měli německé pasy. Reemigrace se stala „paslovem roku 2023“, které určují lingvisté.
Dnes vidíme něco jiného. Když totéž, reemigraci 800 tisíc Syřanů v Německu, nabízí kancléř Merz, když říká, že Syřanům chráněným v Německu už doma nic nehrozí, sice ho kritizuje opozice, ale nikoho nenapadlo volat po vyšetřování ani úkolovat kontrarozvědku.
Pirátka Gregorová byla proti. Europoslanci i tak schválili rychlejší vracení migrantů
I tady se Overtonovo okno příležitosti posunuje od kategorií „nemyslitelné“ či „radikální“ ke kategoriím typu „přijatelné“ či „rozumné“.
Těžko hádat, jak to vše dopadne. Jistě, s migračním paktem jako takovým to nepohne. Ale prostor pro šíření myšlenek a argumentů se rozšiřuje. Stačí si položit otázku. Proč to Merz dělá? Že by na stará kolena změnil názor? Ale kdež. Jen mu už plně došlo, že politické strany, které v tomto tématu zamrzly před deseti dvaceti lety, ztrácejí voliče a AfD samy ušlapávají cestu k vítězství.