Referendum jako spouštěč panické hrůzy? Liberální tábor ho emotivně odmítá, tím ale nahrává svým nepřátelům

A byť jde pouze o návrhy, na politické scéně již poměrně silně rezonují. Zejména kvůli nim ukončila Jana Maláčová své námluvy s Kateřinou Konečnou. A prezident Petr Pavel naznačil, že by do příští vlády nemusel jmenovat někoho, kdo patří k odpůrcům našeho členství ve zmíněných organizacích.

Nicméně poměrně intenzivní přítomnost referendového tématu v domácím veřejném životě nepředstavuje žádnou novinku. Ba ji lze označit skoro za konstantu. Vždyť Tomio Okamura s ním operuje v podstatě od počátku svého vstupu do velké politiky. A referendum o setrvání v EU svého času, konkrétně v roce 2018, navrhoval i Jiří Zimola, tehdy místopředseda ČSSD a v období 2008–2017 jihočeský hejtman, považovaný za vycházející hvězdu své strany i na celostátní úrovni. Což se nenaplnilo a dnes už si skoro nikdo nevzpomene nejen na Zimolu, ale ani na samotnou sociální demokracii. Téma referenda je však očividně mnohem živější, ba perspektivnější.

Bohužel, tábor, který sám sebe portrétuje jako prozápadní a echtdemokratický, na referendum zpravidla reaguje s hysterickou hrůzou. Vyvolává v něm přímo Pavlovovské reflexy obav z našeho vystoupení z EU a pádu do područí ruského impéria, poněvadž populisté by zdejší lid mohli k takovému kroku snadno svést. Všelidové hlasování proto líčí jako v podstatě nedemokratický nástroj, jako cosi dokonce až antisystémového, jako něco, co do demokracie vůbec nepatří. Ve své vyděšené prostoduchosti tím ale jen žene vodu na mlýn Okamurům i Konečným.

Celostátní referendum má ve svém ústavním pořádku většina evropských zemí. Řada států americké Unie (USA) ho celkem běžně používá i pro řešení tak závažných problémů, jako je třeba zavedení trestu smrti. Avšak na evropském kontinentu se referenda vyhlašují střídmě, zřídka, a především k zásadním otázkám, k jejichž rozlousknutí politická elita sama necítí legitimitu. Typicky řeší členství v nějaké důležité organizaci typu EU či přijetí eura. Nebo, historicky ve skandinávských zemích, zavedení/zrušení prohibice.

Švédové tak například v roce 1922 odmítli prohibici těsnou většinou 50,9 %, byť prý její zastánci spustili mnohem lepší kampaň. Roku 1994 si v referendu odsouhlasili vstup do EU, o devět let později ale stejným způsobem odmítli přijetí společné evropské měny. A roku 1955 sice drtivou většinou (82,9 %) zamítli přechod z jízdy vlevo na jízdu vpravo na švédských silnicích, avšak parlament nakonec, v roce 1963, jízdu vpravo zavedl – s platností od 3. 9. 1967. Referendum totiž nebylo striktně právně závazné a dle argumentace parlamentu rovněž nestanovilo, dokdy se má jízda vlevo zachovat. Švédský ústavní pořádek sice obsahuje i možnost vyvolání právně závazného referenda, je však natolik složitá, že zmíněnou variantu dosud nikdo neinicioval.

Leč skandinávská země svými moderními „referendovými dějinami“ nesporně nabádá k sofistikovanějšímu uvažování. Nejde tedy o to, zda referendum v ústavě mít, nebo nemít, ale o konkrétní parametry jeho vypsání a závaznosti. Je-li zdrojem veškeré moci v demokracii lid, což tvrdí i česká ústava, nelze proti všelidovému hlasování principiálně nic namítat. Nicméně určitě se dá principiálně poznamenat, že pokud by referendum mělo převážit nad rozhodnutím vlády či parlamentu, mělo by se tak dít hlasy nadpoloviční většiny ze všech oprávněných voličů nebo většinou uvedené vysoké laťce blízkou.

Ano, hlasování o jedné otázce mohou zneužít populisté a danému problému nemusejí voliči plně rozumět. Avšak v kampani před parlamentními volbami se demagogie obvykle přehazuje zprava zleva lopatami a politické strany též nabízejí komplexní programy včetně stanovisek k zahraniční či bezpečnostní politice nebo k jaderné energetice. Vybrat tu správnou stranu by proto mělo být vlastně těžší než zvolit si třeba mezi korunou a eurem.

Na podzim 1988 vzniklo v prostředí Charty 77 Hnutí za občanskou svobodu (HOS), které vydalo manifest Demokracie pro všechny. Dokument, k jehož signatářům patřil i Václav Havel, požadoval též přijetí nové demokratické ústavy, jež by měla „zavést institut referenda o některých otázkách závažného celospolečenského významu; posílit pravomoci prezidenta republiky; zavést jeho všeobecnou volbu“. Nešlo tehdy o nebezpečný populismus?

Nikoliv, problém totiž opravdu nespočívá v referendu, nýbrž ve skutečnosti, že liberální tábor už dlouho (nejen u nás) ztrácí vliv na veřejné mínění a nedovede oslovit nadpoloviční většinu. Nicméně emotivním odmítáním referenda jenom nahrává svým nepřátelům. A třeba i americkému viceprezidentovi J. D. Vanceovi, podle nějž má Evropa velký problém s dodržováním demokratických hodnot a škrtí vůli lidu byrokratickými překážkami nebo soudní cestou.

V roce 1988 by u nás referendum o vstupu do tehdejších Evropských společenství nejspíše dopadlo jednoznačně pro – pokud by se tedy konalo férově. Všichni prozápadní demokraté by tudíž měli radši zapomenout na zprofanovanou a skoro nicneříkající nálepku „populismus“, pojmenovat si pět či deset konkrétních důvodů, proč by se nyní opravdu třásli o výsledek, a něco s nimi začít dělat.