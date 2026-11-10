Referendum je pro opozici fuj. Bojí-li se občanů a jejich názorů, nic jiného jí nezbývá

S referendem počínali naši ústavodárci již od počátku. To, že jsme měli jedno jediné celostátní referendum o vstupu do Evropské unie, je dílem zvláštního zákona. Jinak je referendum případem podobným horní parlamentní komoře, ústava se Senátem počítala, ale dlouho jsme jej neměli. Nyní Senát mnozí vynášejí do nebes jako pojistku demokracie. S referendem to může být podobné.
Návrh zákona z vládní dílny především omezuje většinu rizik referend, nesmělo by se hlasovat o mezinárodních smlouvách, členství v EU či NATO, tématech obrany a bezpečnosti, daní či základních práv. Dále je zákon docela přísný v tom, že stanovuje požadavek tří set tisíc podpisů v případě občanské iniciativy a pro platnost stanovuje účast nejméně 35 procent oprávněných voličů. Tyhle podmínky jistě bude možné dále specifikovat a doladit ve Sněmovně.
Jenže návrh pohřbívá jednohlasné odmítnutí opozice. Že zákon odmítá ODS, je pochopitelné, ti se drží teze otce zakladatele Václava Klause: občan se může vyjádřit jednou za čtyři roky ve volbách a pak má kušovat, nebo si založit politickou stranu. Politický relikt TOP 09 drží basu s ODS. Lidovci se sice také tváří odmítavě, nicméně jejich „zásadovost“ je pověstná a léty doložená.
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Vládní návrh o referendu je zatím bez šance. Nepodpoříme ho, zní z opozice
Starostové jsou též proti a to přesto, že si pochvalují místní referenda, celostátní prý nechtějí. Nejlepší jsou ale Piráti, ti kdysi byli také pro referendum, ale dnes jsou zásadně proti. Aby o tom mohli vůbec uvažovat, musí předcházet vládní boj proti dezinformacím. To mohou mnozí z nás pochopit i tak, že bez předběžné cenzury nebude referendum.
Dilema pro STAN
Samozřejmě lze pominout, že referendum máme v ústavě, že jej používají úspěšně mnohé demokracie a že občané mají rádi pocit, že mohou v některých otázkách rozhodnout. Referendum lze ideologicky označit za nástroj populistů a jako takový jej na věky blokovat.
Jenže tenhle postoj by pro opozičníky měl nemalé náklady, mohou působit dojmem, že považují občany za nesvéprávné hlupáky, kteří nesmějí sami rozhodovat o ničem. Referendum například o koncesionářských poplatcích by patrně dopadlo „populisticky“, většina by je odmítla, ale třeba zrovnoprávnění stejnopohlavních svazků by referendem projít mohlo a Sněmovnou neprojde.
Pirátům o nic nejde, ti dnes popřou vše, co hlásali včera, jsou na sestupné trajektorii. Horší dilema řeší Vít Rakušan, chce-li se stát vyzyvatelem Andreje Babiše, nesmí na občany nahlížet vrchnostensky a de facto jim vzkazovat, že na referendum jsou moc hloupí, nevzdělaní a manipulovatelní.
Úspěchu zákona samozřejmě nenahrává chování vládní většiny, není zvyklá s nikým vyjednávat a chová se netakticky a zbytečně agresivně. Ale pokud myšlenku „zabije“ opozice bez další diskuse, půjde to na její vrub.