Roboti na dvorku? Jedině u souseda. Debata o tom, jestli se rozvoj AI vymknul kontrole

Byl to ten samý starosta a ten samý vlastník, co pak večer v hospodě nad půllitrem nebo v modernější verzi v diskusi na sociální síti láteřil, že už kolikátá vláda není schopná postavit ani tu pitomou dálnici, no prosím vás, co je na tom, to my taky u nás bychom to už měli dávno hotové.
V architektonicko-stavařském cechu má tenhle lokálně ochranitelský pud dokonce svoje označení. Jedná se o syndrom ve dvou stádiích závažnosti. První fázi příznaků představuje NIMBY. Zkratka anglických slov Not in my back yard neboli Ne na mém dvorku. Pojmenovává výše nastíněnou rozšířenou chorobu, v rámci níž jedinec touží po pokroku a infrastruktuře, ale hodlá snášet jenom její výdobytky, nikoli náklady nebo nároky. V rozvaze costs and benefits se jednoduše škrtnou costs, a je z toho famózní ukázka kupecké matematiky v režimu NIMBY. My to chceme, ale někde jinde.
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Kouzelné sluchátko internetového věku. Tvorbu AI poznáme podle toho, že je „bez chuti a bez zápachu“
Pokročilá fáze syndromu se nazývá BANANA. Tedy: Build absolutely nothing anywhere near anything, v překladu Nestavte absolutně nic poblíž ničeho. Tady jsme se dopracovali k vyhrocené verzi My to prostě nechceme, a tečka. Ona tečka mívá zhusta podobu obecního referenda, jako se to aktuálně děje okolo větrných elektráren.
Z živého domu
Kultura v úzkém a širokém slova smyslu, tedy plody lidské tvořivosti a vespolnosti, určuje osnovu Z živého domu. Protože co může být živější než kreativita, kreace a někdy i kreatury? Kateřina Surmanová je spisovatelka a novinářka, působila v Lidových novinách coby vedoucí domácí redakce, a nyní se s rubrikou mírně vrací, protože podlehnout pocitu vlastní nepostradatelnosti je snadné. A živé.
Ze všech možných vytipovaných míst, kde by se v České republice daly vybudovat, jen třetina obcí záměr neodmítla. Zbylá většina se propadá do spodních podloží negativismu nebo neředěné hysterie, kterou svařují nahusto také nenápadní, ale výkonní lobbisté, co pořádají v dotčených oblastech takzvaně osvětové besedy. Když se hrábne prstíčkem, stopy zdrojů těchto milovníků přírody hojně vedou k Moskvě, a nejde ani tak o hrozbu pro ptactvo, jako pro snížení závislosti na ruských dodávkách.
A nejnověji se lokálně ochranářský syndrom přesunul na obří datová centra, která ke svému růstu potřebuje umělá inteligence. Šedobílé krabice hučivě mlčí a trčí na ploše desítek hektarů.
Děsí se kdekdo. Bouří se zastánci orné půdy, která má skončit pod domkem pro supervýkonné počítače. Vzněcují se ekologové, protože takový paměťový a procesový kolos spotřebuje enormní množství elektřiny, aby běžel, a enormní množství vody, aby se neuhnal. Na chlazení padnou miliony litrů vody denně a po dalším suchém létě, kdy sčítají škody zelináři, ovocnáři i rybáři, přičemž v zimě se přidají vlekaři, panuje na téma citlivost. Nespokojenost vyjadřují taky správci samospráv, protože místní komunita na datacentru moc nevydělá. Obsluhu zastane pár vysoce specializovaných inženýrů čili nebudou nová pracovní místa nebo přehršel těch, co by v obci utráceli.
Brblavý hukot už v řadě zemí, od Francie po USA, přiměl politiky, aby se dali do přehodnocování elánu vůči budování datacenter. Debata o tom, jestli se rozvoj AI vymknul kontrole a jestli virtuální entity nabývají vlastního rozumu a vůle, tak dostala nový impuls a brzdu z relativně nečekané strany – i když ono se dalo předpokládat, že NIMBY s BANANA se přihlásí o slovo. Ty nikdy nezklamou.
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Hoblování achilovek jízlivostmi. Má, či nemá spisovatel číst recenze na svoje knihy?
Byla by docela ironie, svého druhu úsměvná, kdyby překotný rozvoj umělé inteligence a obavy, že převezme vládu nad světem (a hlavně nedokonalým člověčenstvem), přetnula prostinká lidská neochota vpouštět na svůj dvorek bagr.