Úctyhodná vládní odvaha. Návrh změn v důchodech je žádoucí, můžeme se ale na něj spolehnout?

Zaprvé obsahuje navyšování důchodového věku nad 65 let podle prodlužování života. Cílem je, aby lidé trávili v důchodu cca 21,5 roku. Důchodový věk roste i v současnosti, ale tento růst je zastropován limitem 65 let (který bude dosažen ve 30. letech).

Zadruhé chce vláda v období 2026–35 snižovat náhradový poměr, tedy poměr, který čerstvý důchodce nebo důchodkyně zažije mezi svým prvním důchodem a posledním pracovním výdělkem. Rok za rokem by se měla započítávat postupně menší část výdělku.

Částka do první příjmové hranice se teď započítává do důchodu ve výši 100 procent, po novu by se po deseti letech započítávalo jen 90 procent. A za každý odpracovaný rok by se důchod zvyšoval nikoliv o 1,5 procenta výpočtového základu, nýbrž jen o 1,45 procenta.