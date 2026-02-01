Změny musí být viditelné. Jak po desítkách promarněných let pohnout s českým zdravotnictvím

Jedním z nich je, že místo ministra zdravotnictví je nejnestabilnějším vládním postem v celé polistopadové éře. Tento fakt má přímý dopad na chování ministrů. S jistou nadsázkou a nepřesností lze tvrdit, že ti, kteří jevili malé proreformní snahy, zastávali tento post déle. Jinými slovy, kdo chtěl reformovat, ten pohořel. A s ním někdy i jeho političtí souputníci. Ostatně i proto se bývalý premiér přiznal k tomu, že se zdravotnictvím nic dělat nebude, protože s ním má ODS neblahou historickou zkušenost.
Ministr Vojtěch, verze 3.0
Adam Vojtěch se do křesla ministra zdravotnictví vrátil už podruhé. S sebou si přivedl náměstka Ladislava Švece, který se v posledních letech věnoval koncepčnímu návrhu reformy českého zdravotnictví. Své představy o budoucích změnách v posledních týdnech opakovaně prezentovali. Zkusme se podívat, co by od nich mohl český pacient očekávat.
|
Vojtěch nachystal změny ve vedení nemocnic. V Praze i v Brně mají nové šéfy
Ministr veřejnosti představil balík legislativních změn, které jsou zajímavé tím, že zdravotnictví vylepší, ale jen málokdo to pozná. Pacientovi je totiž jedno, zda ve vedení zdravotních pojišťoven bude sedět méně politiků a více odborníků, zda dvě pražské nemocnice povede jeden ředitel, zda budou zdravotnická zařízení placena podle kvality své práce, zda se změní způsob tvorby cen a spojí se zdravotní a nemocenské pojištění. Se vší úctou, veškerá jmenovaná opatření jsou skvělá a české zdravotnictví na ně čeká „jako na smilování“, nicméně většina našich občanů, tedy pacientů, se o nich nikdy nedozví.
Z chystaných opatření se jich přímo dotkne například to, že se možná vzhledem k poklesu počtu porodů uzavře porodnice v jeho městě, že mu očkování proti chřipce poskytnou v lékárně nedaleko jeho bydliště, nebo že si bude moci reálně vybrat zdravotní pojišťovnu podle toho, co mu bude schopna skutečně poskytnout. S tím ovšem bude souviset i rozdíl v menší složce platby zdravotního pojištění. Jinými slovy, každé zdravotní pojišťovně se třeba bude platit jiná částka, která se bude každý rok měnit. To jsou změny, které se dotknou prakticky každého.
Když ministr a jeho první náměstek své reformní kroky na půdě Ekonomického ústavu Akademie věd představovali, pak se dočkali mnoha pozitivních reakcí, ale současně několik pamětníků upozornilo, že podobnou, snad jen o trochu pravicovější, reformu před téměř dvěma desítkami let navrhovala ústy ministra Tomáše Julínka ODS. A ta tehdy na celé čáře pohořela.
|
Vláda odmítla zálohování PET lahví, odvolala ze správní rady VZP Kalouska
Hlavní poučení, jež z toho plyne, není, že se reformovat nemá, ale že při reformě je nejdůležitější vysvětlit lidem, že je v jejich zájmu. Oponentů, především těch skrytých, bude mít totiž spoustu. Při prosazování na první pohled nepříliš populárních kroků je třeba mít podporu veřejnosti. Pokud se totiž ministr Vojtěch nebude moci opřít o veřejné mínění, pak nejspíš udělá stejnou zkušenost, jako někteří z jeho aktivních předchůdců.
Problém tedy není v nedostatečné kvalitě předkládané koncepce, ale v absenci viditelných změn, které by veřejnost přesvědčily, že reforma má smysl. Politika bez viditelných výsledků totiž důvěru ani podporu nevytváří.
Za reformou musí stát veřejnost
Zkušenost ukazuje, že pravicové opoziční strany budou chystané změny považovat za příliš levicové, a zbytky levicové opozice budou veřejnost přesvědčovat o opaku. Odbory budou chtít zvyšovat platy a Česká lékařská komora pod vedením Milana Kubka bude dávat rady směřující k socialistickému modelu zdravotnictví.
Mladí lékaři budou chtít mít co nejjednodušší specializační vzdělávání a znovu budou usilovat o lepší pracovní podmínky. Starší generace zdravotníků nebude chtít změny žádné. Soukromý sektor bude poukazovat na mnohem vyšší efektivitu svých ambulancí i nemocnic, přičemž státní sektor se bude zaštiťovat jednotlivými úspěchy českého zdravotnictví. To všechno už tady bylo a není žádný důvod, proč by se stejné scénáře neměly opakovat znovu.
|
Vojtěchovy signály aneb Pozoruhodné vykročení nového ministra zdravotnictví
Proto by skvěle připravená legislativní část Vojtěchovy reformy potřebovala doplnit o opatření viditelně měnící české zdravotnictví. Nikoliv za rok nebo za let deset, ale hned. Veřejnost by si měla být jistá, že kauzy Motola, Ústí nad Labem, Olomouce, Jihlavy, IKEMu – mohl bych vyjmenovat skoro všechny státem nebo kraji řízené nemocnice – se už opakovat nemohou. O nemocnice ve státních rukou se konečně někdo začne opravdu starat a žádná z nich nebude vypadat jako chudobinec, v němž se však utrácí miliardy. Pacienti musí bezproblémově a garantovaně najít svého zubaře, pediatra nebo praktického lékaře, ať už žijí kdekoliv. Mladí lékaři by změnu ve svém specializačním vzdělávání měli pocítit hned a ne „někdy“.
Proběhnout a zveřejnit by se měly audity státem řízených nemocnic. Ztransparentnit by se měly čekací listiny na výkony ve státních i krajských nemocnicích a každý by měl mít možnost najít a zkontrolovat, kde se v nich právě nachází. Zveřejnit by se měly výsledky konkrétních výkonů ve všech českých nemocnicích (mimochodem, konkrétně o tomto problému se planě diskutuje už třicet let). A podobně bych mohl pokračovat dál, segment po segmentu, jedno opatření po druhém.
Uznávám, ve srovnání se sofistikovanými návrhy, jak zlepšit fungování finančních toků nebo změnit počet politiků ve správních radách, znějí podobné návrhy přízemně a skoro populisticky. Ale bez pacientů a zdravotníků žádná reforma nebude. A bez rychle viditelných změn ji veřejnost nepodpoří.