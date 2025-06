Bruselský efekt na pokraji vyčerpání. Co vše by se mělo při unijní deregulaci řešit?

Členové nové Evropské komise hodně mluví o deregulaci a snížení překážek podnikání a docela přitom naslouchají tomu, co jim říkají zástupci podnikatelů. Zřejmě víc než leckteří národní politici, jak se o tom nedávno zmiňoval šéf Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Zatím však jde spíše o zjednodušování regulace než skutečnou deregulaci. To ostatně připouštějí i někteří evropští činitelé, ať již jde o členy Evropské komise či třeba o představitele Evropské centrální banky. Případně jde o nezavádění anebo odložení už přijatých předpisů či odpouštění některých povinností určitým typům firem – například zbrojovkám či malým a středním podnikům.

Proč se neruší celé předpisy a nebere se to „z gruntu“? Jsou k tomu zřejmě hned tři důvody. Za prvé je třeba souhlasu členských států, které si často rády k unijní regulaci navíc přidají nějakou vlastní. A když už národní politici složitě dosáhli kompromisu ohledně nějaké regulace, nechce se jim investovat čas a energii do stejně dlouhého jednání o rušení nějakých předpisů.

Za druhé se příliš či spíše téměř vůbec nevyhodnocuje, zda nějaký už zavedený předpis má při jeho přijetí předpokládaný přínos, a pokud se něco ruší, tak je to většinou zavedení jiné regulace v podobném oboru.

A za třetí je tu lobbing velkých firem, které se snaží zachovat tu regulaci, která jim pomáhá v konkurenčním boji či přímo zvyšuje bariéry pro vstup dalších firem do daného odvětví už tím, že začínající podniky většinou nemají dost prostředků a znalostí na potřebné „papírování“.

Raději „vytunit“ stávající předpisy

Zkrátka, rušit stávající předpisy není jednoduché a je jednodušší je tak trochu „vytunit“. Ostatně to, že má Evropská unie spoustu předpisů třeba pro zajištění bezpečnosti hraček, potravin či dokonce ochrany osobních údajů, není vůbec špatná věc. Nejen pro spotřebitele, ale dokonce i pro evropské firmy a podnikatele.

Funguje totiž tak zvaný „Bruselský efekt“, který zpopularizovala finsko-americká právnička Anu Bradfordová. Jde při něm o to, že evropské předpisy nebo jejich obdobu přijímají postupně i další země a firmy z Evropské unie, které je už používají, tak získávají na mezinárodním poli výhodu. Mimochodem, do osmdesátých let se většina zemí včetně evropských přizpůsobovala spíše americkým standardům.

Problém je ale v tom, že tento efekt zřejmě nejlépe funguje v oblastech, kde jde o zboží či služby spotřebovávané a vyráběné v Evropě. O věci, kde je či byla Evropa na světové špičce a kde byla či je podstatným trhem, kterému se vyplatí přizpůsobit. Pokud jde o věci, které „tečou“ mimo, je to horší. Ať již jde o kapitál či technologické společnosti nabízející služby vlastně odkudkoliv, které nepovažují Evropu za svůj hlavní trh a chtějí se orientovat jinam, či předpisy regulující „vnitřní život“ firem. I to by se mělo vzít při evropské deregulaci v potaz. Protože jinak se „Bruselský efekt“ vypaří a brzy nebude co regulovat.