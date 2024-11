Svědomí Heydrichova bratra. V jeho životě nastal nečekaný a až téměř neuvěřitelný obrat

Otec Richard Heydrich byl operní pěvec a příležitostný skladatel (ještě 26. května 1942, večer před atentátem, se Heydrich ve Valdštejnském paláci zúčastnil soukromého koncertu, kde vedle děl Händela a Haydna vyslechl i klavírní kvintet svého otce a jako přídavek krátký úsek z jedné jeho opery). Matka byla z bohaté rodiny, a měl i dva sourozence: o tři roky starší sestru Marii a o rok a kousek mladšího bratra Heinze. A toho je pro jeho zvláštní životní příběh možná vhodné v těchto dnech připomenout – v úterý uplynulo 80 let od jeho smrti.

Oba bratři spolu celoživotně dobře vycházeli. Již v dětském věku mladší netypicky bránil staršího před dalšími dětmi, které se Reinhardovi posmívaly pro jeho mečivý hlas. Později (na začátku 30. let) oba vstoupili do NSDAP a stali se členy SS.

Zatímco Reinhard se se svou chladnou inteligencí a organizačními schopnostmi věnoval kariéře (jeho vdova si po válce posteskla „byla jsem za Heydricha vdaná deset let, z toho ovšem sedm nebyl doma“), Heinz se stal novinářem, který – ač psal i o jiných tématech – se rozhodně nevyhýbal štvavým rasistickým článkům, zejména samozřejmě o „židovské otázce“. Po vypuknutí války byl Heinz přidělen k propagandistické jednotce, kde psal a také vlastními fotografiemi doprovázel články pro plátek Panzerfaust (“Pancéřová pěst“) určený vojákům na východní frontě. Za tuto činnost byl i vyznamenán a povýšil na Obersturmführera SS.

V jeho životě však v létě 1942 nastal nečekaný a až téměř neuvěřitelný obrat. Po berlínském státním pohřbu jeho bratra mu jako dědici předalo ředitelství Sicherheitdienstu objemnou složku s Reinhardovými materiály z jeho kanceláře, včetně osobních poznámek a dalších soukromých dokumentů. Podle rodinných svědectví nad nimi Heinz Heydrich strávil celou noc, postupně je pročítal a pálil – a ráno vyšel ze své pracovny bledý a téměř v polovičních mdlobách jako zcela jiný člověk.

Velitel jeho jednotky Kurt Fischer v roce 1950 napsal do časopisu Spiegel čtenářský dopis, v němž (možná trochu alibisticky) vzpomíná na to, jak – dle jeho slov – Heinz Heydrich z kruhu přátel vytvořil při cestě do Berlína v zimě 1942-43 v německém hlavním městě síť pro pomoc Židům a v březnu 1943 Fischera požádal o obstarání uniforem wehrmachtu, stejnokrojů pro telefonistky a nevyplněných, ale podepsaných vojenských knížek, cestovních příkazů a dalších dokumentů – což mu Fischer dle svých slov postupně poskytl. Podle tohoto svědectví pak Heinz těmito věcmi vybavoval berlínské Židy pro „služební cesty“ do kodaňské propagandistické centrály wehrmachtu, kde měl známého – tito lidé tam ovšem nikdy nedorazili, protože se cestou „ztratili“ v dánském protinacistickém podzemí (a pravděpodobně byli propašováni do Švédska).

Později si údajně Heinz Heydrich tiskl potřebné falešné dokumenty sám v tiskárně Panzerfaustu na přiděleném papíru – a to dokonce v takovém množství, že jeho neodůvodněně vysoká spotřeba upoutala na podzim 1944 pozornost kontrolních orgánů. Aby věc zůstala nevyšetřena a zejména aby se nepřišlo na to, k čemu takové množství nedostatkového papíru použil, což by tragicky postihlo i jeho rodinu, spáchal Heinz Heydrich 19. listopadu 1944 sebevraždu.

Co se v materiálech, které Heinzi Heydrichovi byly předány, nacházelo, se neví, a asi to tak již zůstane. Lze se však domnívat, že v nich nebyly pouze doklady o postupné genezi „konečného řešení židovské otázky“, jak se to často interpretuje. To by těžko změnilo přesvědčeného nacistu v zachránce Židů. Psychologicky, a to jak vzhledem k Heinzovi, tak vzhledem k Reinhardovi, je pravděpodobné, že tajné složky ukrývaly i rozsáhlé kompromitující materiály na celé nacistické vedení – a to bylo to, co Heinzi Heydrichovi otevřelo oči. Ale je to jen domněnka, samozřejmě.