Rekonstrukce vlády už je narýsovaná. A co rekonstrukce vládního výkonu?

Též pro Jana Lipavského už je připraveno měkké přistání, podá demisi, vystoupí ze strany a prezident Pavel jeho demisi nepřijme. Někteří Lipavského manévr označí jako chování diplomata, jiní patrně použijí o dost peprnější výraz.

Premiér si ministra zahraničí pochvaluje jako straníka, jako nadstranický pro něj bude ještě lepší. Přerozdělení dalších resortů se jeví jako snadné, o muže a ženy, kteří se třesou na ministerské posty, není nikdy nouze.

Nyní už víme, co doopravdy znamenalo pondělní Fialovo vyjádření na síti X: „Mám jasnou představu, co musíme udělat pro to, abychom přesvědčili voliče, že plníme naše sliby a pracujeme pro ně. Nemíním odevzdat naší zemi levici a populistům.“ Vymýcení levice v podobě Pirátů tedy proběhlo docela hladce.

Teď ještě zjistit, zda hodlá Petr Fiala hledat populisty též v koaličních řadách. Když se jeden podívá do minulosti, z populismu by bylo možné obvinit Víta Rakušana, vzpomeňme třeba jeho video z házenkářské kabiny, kdy si to „otevřeně vyřizoval“ s premiérem. Ale nebojme se, občerstvená vláda se vrhne do práce s novým úsilím.

Co teď s pirátskými návrhy

Asi nejpopulárnějším sportem jsou momentálně etické disputace na téma, jak měl správně premiér svému ministrovi oznámit, že je s ním nespokojen a že ve funkci končí. To je téměř nekonečné téma, které každý posuzuje především podle toho, zda sympatizuje spíš s Piráty, nebo s premiérem. Je to sice zábavné, avšak nikoli podstatné, podstatné je, zda Petr Fiala vůbec zavelí svému týmu k nějaké změně, nebo se pojede dál ve starých kolejích.

Soudě podle středečního jednání vlády, která projednávala rozpočet bez ohledu na fakt, že jedna ze stále ještě koaličních stran hrozí odchodem, to na nějakou změnu nevypadá. Leccos bude možné usuzovat podle toho, jak se kabinet postaví k pirátským návrhům, které čekají na projednání. Projedná je vůbec, podpoří je, nebo je bude úplně ignorovat?

Samozřejmě nejpohodlnější by bylo, kdyby se na veškeré návrhy pirátské strany vláda vykašlala, stejně byly většině stran proti srsti. Co myslíte, chce se lidovcům do legalizace konopí? Na druhé straně, pokud to takhle udělají, odhalí celé pokrytectví řečí o čestné, hodnotové a soudržné vládě, která plní do puntíku, co slíbila, jako dost ubohou šaškárnu.