Novým rektorům Univerzity Karlovy a ČVUT není co závidět. Tvrdý oříšek to bude i pro ministra Plagu

Už ani kampaně, které jejich zvolení předcházely, nepřinesly dobré zprávy z prostředí, které společnost dlouhodobě vnímá nadstandardně a očekává od něj určitý étos. Naopak se zdá, že i na akademické půdě převládl boj o moc nad dobrými úmysly a že i zde jsou používány metody, za které se nemusí stydět ani politické strany. Děsivější než hodnocení etických postupů v politice univerzitního prostředí jsou však problémy, které vyplavaly na povrch, a pro nové rektory je jejich řešení vynucenou prioritou při startu jejich funkčního období.
Bohužel, úplně nejhorší zprávy dorazily z našich dvou nejvýznamnějších univerzit, které dlouhodobě v mezinárodních žebříčcích dosahují nejlepších výsledků. Obě tyto instituce vstupovaly do volebního roku v úplně odlišné situaci, dění na nich vyvrcholilo volbami nových rektorů, a přineslo úplně rozdílný výsledek.
Vrátit univerzitě dobré jméno
Pokroková rektorka Univerzity Karlovy, Milena Králíčková, která před čtyřmi lety nastupovala do funkce jako členka týmu bývalého rektora profesora Tomáše Zimy, byla silně preferována velkou vůlí všech zúčastněných proto, aby poprvé v čele jedné z nejstarších evropských univerzit stála žena. Vloni se pokusila svůj mandát obhájit, ale bohužel se stala prvním rektorem Univerzity Karlovy v polistopadové historii, kterému se to nepovedlo.
Když nastupovala jako členka předešlého vedení, očekávalo se od ní, že kontinuálně rozvine projekty, na kterých se předtím sama podílela. Rozhodla se však pro cestu manažerské proměny celé univerzity. Místo toho, aby se ve svém týmu opřela o významné vědecké osobnosti, které univerzitní prostředí dobře znají a rozumějí mu, přivedla spoustu manažerů, kteří ve finále ukázali, že věci řídí někdy až moc ve svůj prospěch. To neuniklo pozornosti členů akademického senátu, a ani orgánům činným v trestním řízení.
Lze říci, že pokus o manažerské řízení univerzity skončil jejím manažerským selháním. Ani posílení týmu bývalou eurokomisařkou Věrou Jourovou, kterou před rokem jmenovala svou prorektorkou, se neukázal jako úspěšný. Slabým místem paní rektorky byla sebereflexe, což logicky vyvolalo dojem, že její pozice je slabá. Už samotný fakt, že měla tři vyzyvatele, svědčil o tom, že obhajoba pro Králíčkovou bude velmi těžká.
Poté, co dva hlavní opoziční kandidáti – bývalý šéf akademického senátu profesor František Zahálka a bývalý děkan přírodovědecké fakulty profesor Jiří Zima spojili své síly, stal se posledně jmenovaný vlastně kompromisním kandidátem. Pro něj mluvila úspěšná kariéra děkana přírodovědecké fakulty a důvěra jak vědecké, tak studentské obce. Jeho výhodou je samozřejmě zkušenost, nevýhodou vysoký věk (11. února mu bude sedmdesát). Bude muset dobře sestavit svůj tým, protože před ním stojí velmi nepříjemné úkoly. Týkají se zejména nesplněných projektů předešlého období. Nejvíc vyčnívá obrovská ztráta, která by mohla nastat odnětím dotace na výstavbu nového kampusu na Albertově, kde se hraje minimálně o osm miliard korun.
Zcela specifickým problémem je rozvrat uvnitř Katolické teologické fakulty, jehož způsob řešení byl poslední hřebíček do rakve bývalé rektorky. I když se situace zvenku jeví jako nesrozumitelná, faktem zůstává, že se jedna z nejstarších fakult Univerzity Karlovy ocitla v existenční krizi. Řešení tohoto problému bude jedna z prvních věcí, která nového rektora čeká, a to i z důvodu, že celá ostudná situace už nabírá mezinárodní rozměr.
I když nový rektor za sebou nemá silnou většinu v akademickém senátu, je jasné, že všichni, kteří jej do nové funkce vyslali, neočekávají od profesora Zimy revoluční změny, ale doufají, že svému úřadu alespoň vrátí důstojnost a univerzitě dobré jméno.
Hra o nového rektora
Pokud volba nového rektora Univerzity Karlovy nesla všechny znaky dramatické parlamentní volby, volba nového rektora ČVUT probíhala spíš v atmosféře revoluce nebo spíše převratu. Tato vysoká škola vstupovala do roku 2025 v odlišné situaci než Univerzita Karlova. Bylo jasné, že na konci roku bude zvolený úplně nový rektor, protože ten stávající, Vojtěch Petráček, končil svůj druhý mandát. Přesto byl půl roku před dokončením své mise akademickým senátem odvolán.
Všeobecný názor na ČVUT je, že si z velké míry za své odvolání může sám, protože jako kompromisní kandidát z voleb v roce 2018 uvízl později v bažině svých nesplnitelných slibů. Nicméně obvinění, která proti docentu Petráčkovi byla vznesena, zatím žádný nezávislý audit neprokázal, a hodnocení jeho období mezinárodním panelem dopadlo na výbornou.
Odvolání rektora ČVUT není nic tak mimořádného. Už ten předešlý, profesor Petr Konvalinka (školu vedl v letech 2014 až 2018), mu úspěšně čelil. Proti rektoru Petráčkovi se postavila významná část akademického senátu, proto nezbylo nic jiného než toto rozhodnutí akceptovat. Prezident republiky tak učinil a rektora z funkce odvolal.
Znalci situace se však jednoznačně kloní k tomu, že celé odvolání bylo jenom hrou o nového rektora. Stoupenci výrazné modernizace ČVUT, představovaní profesorem kybernetiky Michalem Pěchoučkem, se prý poučili z jeho porážky v roce 2018 a nechtěli dopřát čas svým oponentům k vygenerování nového kompromisního kandidáta, kterým by se patrně býval stal děkan elektrotechnické fakulty (FEL) profesor Petr Páta. To je také možná jeden z důvodů, proč ministerstvo školství nepřipustilo, aby proběhly předčasné volby rektora, ale přiklonilo se k volbám v řádném termínu. Michal Pěchouček v prvním kole suverénně vyhrál, hlavně s podporou studentů.
Nový rektor je významná vědecká osobnost v oblasti umělé inteligence se značnými manažerskými zkušenostmi v soukromém sektoru. Má jasnou vizi o tom, jak z ČVUT udělat jednu ze 100 nejvýznamnějších technických univerzit světa. A to je ambice nemalá, protože v různých globálních žebříčcích v oborech jako inženýrství, technologie či stavebnictví se ČVUT doposud umístilo na konci druhé stovky. Všechno však nasvědčuje tomu, že proti sobě bude mít poměrně silnou opozici reprezentovanou obzvláště děkany jednotlivých fakult, kteří mají v systému ČVUT až nepřiměřeně vysoké pravomoci.
Odpůrci Pěchoučka mu paradoxně vyčítají, že přichází z úspěšného byznysu (působil ve vedení firem jako Cognitive Security, Avast a Gen Digital). Navíc FEL, kde působil, je fakulta, která jako jedna z mála na ČVUT snese i ta nejpřísnější evropská kritéria. Všeobecný dojem totiž je, že ČVUT potřebuje daleko více krizového manažera, protože minimálně tři její fakulty mají problém obstát v české konkurenci.
K dokreslení koloritu na ČVUT je zajímavé upozornit i na volbu některých děkanů. Jediný kandidát na děkana dopravní fakulty, který svůj post obhajoval, neprošel v akademickém senátu fakulty o jeden hlas. Údajně to není náhoda: akademický senát sice chtěl děkana zvolit, ale zároveň mu hodlal dát najevo svou nespokojenost a zvolit ho pouze s většinou jednoho hlasu. Jenže při hlasování prý došlo k chybě v dohodě, kdo jak má hlasovat…
Z tohoto pohledu se volba nového děkana stavební fakulty, kterým se loni stal bývalý rektor ČVUT profesor Konvalinka, jeví jako jednoduché řešení, protože odborně i lidsky se jedná o vhodného kandidáta. Nicméně je to také vizitka personální situace na fakultě.
Monetizace skrze soukromé firmy
Sama stavební fakulta se bohužel stala středobodem teorie, která se do určitého okamžiku zdá zcela neuvěřitelná. Bývalý rektor Petráček byl z funkce odvolán po dlouhém a výrazném mediálním lynči a byl teatrálně akademickým senátem popraven. Při jeho odstranění údajně spojili své síly nejenom idealističtí modernisté, ale i vlivná skupina lidí z hospodářské zprávy ČVUT a za ní stojící lobbisté, pro něž Petráček byl poslední překážkou ve veřejné soutěži o miliardovou zakázku na rekonstrukci budovy stavební fakulty.
Nezvratným faktem je, že několik týdnů po odvolání rektora Petráčka vyhrála zakázku firma, která podle názoru Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ani neměla být připuštěna do tendru. Proto před několika týdny antimonopolní úřad soutěž zrušil. Pro ČVUT to může mít fatální následky, protože minimálně některé peníze z evropských dotací už patrně nebude moci vyčerpat. Právníci, které Lidovky.cz oslovily, si přečetli nález ÚOHS a nevylučují, že celá věc bude mít trestněprávní důsledky.
Média tuto bobtnající kauzu jistě budou sledovat se zájmem. Těžko totiž uvěřit další nejspíše spiklenecké teorii, která koluje v pražských developerských kruzích, že jedinou velkou věcí, o kterou některým lidem na ČVUT skutečně jde, jsou koleje na Strahově. Z hlediska developerského byznysu tento pozemek patří mezi nejlukrativnější nejen v Praze, ale i v republice.
Na trestněprávní důsledky čekají koneckonců i na Univerzitě Karlově, konkrétně v kauze vlastní firmy Charles University Innovations Prague, která měla zabezpečovat transfer technologií. Právě do této společnosti si pro zatím neznámé dokumenty před časem přišli detektivové z kriminální policie. Právě zaměření této firmy je velmi podstatné i pro další české univerzity.
Slogan, kterým se zaštiťuje skoro každý kandidát na jakoukoliv významnou pozici ve vysokém školství, je transfer technologií. Na druhé straně je to jako Pandořina skříňka, kterou nikdo nechce otevřít, protože všichni tuší, že velká část výzkumu realizovaného v prostředí českých univerzit za státní peníze je monetizovaná prostřednictvím soukromých firem, které mají zisk a univerzity na něm nemají žádný podíl, ačkoliv by měly mít.
Každopádně lze říct, že vysoké školství bude pro nového šéfa resortu Roberta Plagu o mnoho tvrdším oříškem, než by se na první pohled mohlo zdát. A to navzdory tomu, že z tohoto prostředí vzešel a podle mínění vládních i opozičních politiků tomuto sektoru rozumí. Příslušná kapitola vysokých škol resortního rozpočtu už narostla na více než 35 miliard korun, je pravděpodobně v horším stavu, než se zdá. Stát jako zřizovatel veřejných univerzit se bude muset zamyslet nad tím, jestli tyto vzdělávací instituce patří akademickým senátům, anebo v konečném důsledku daňovým poplatníkům, kteří si u nich ze svých daní kupují službu kvalitní vědy a vzdělání pro své děti.