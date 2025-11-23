Denní hlídka s manželkou a kuřetem. Proč z Rembrandtova obrazu zmizely dvě postavy?

Takže čím začít? Třeba tím, že vstupenky do amsterdamského Rijksmusea, kde je obraz od roku 1885 vystaven, skutečně pořídíte pouze v té nedůvěryhodně vyhlížející frontě před budovou. Rozhodně ne přes jistou mobilní aplikaci, protože ta se ukáže být falešná vzápětí poté, co v ní naivně odklepnete těch pětadvacet eur. Nu, uvidět Noční hlídku stojí i za padesát, když pak zaplatíte znovu právoplatnému prodejci, ale jsem solidární, raději jsem vás varovala.
Mona Lisa v Louvru má jenom svoji vitrínu z neprůstřelného skla. To Noční hlídka má svou vlastní místnost – Nachtwachtzaal, a dokonce i s předsálím. Má i osobního kustoda, který Hlídku hlídá, a ještě je o ní schopen leccos povědět. Především to, že zažitý název obrazu je omyl. Zdání setmělé ulice, na niž vychází skupina strážců města, vyvolaly nánosy tmavého laku. Ty ovšem na plátno nenanesl Rembrandt, šlo o dodatečný zásah, a když při jednom z mnoha restaurování, ve 40. letech 20. století, z malby zmizely, objevila se v původním jasu scéna za bílého dne. Takže Denní hlídka!
Plátno za 1600 guldenů
Ti dva pánové z první věty jsou dva důstojníci, kteří skupinu amsterdamské občanské domobrany vedli a kteří si také objednali její portrét pro svou hodovní síň. Obraz, za který si umělec nechal zaplatit 1600 guldenů, je tak vlastně čímsi jako dobovou obdobou dnešních školních fotografií, na kterých šprti sedí v první řadě, třídní sígři stojí vzadu a přerostlé holčičky potupně na boku.
Schodiště
Po schodech se dá chodit jak dolů, tak nahoru. Podívat se na věci podzemní, přízemní, i na ty „v oblacích“, prozkoumat je u základu i je přelétnout z nadhledu. Na schodišti se dá i jen na chvíli zastavit a poklábosit – jaké je dneska počasí, co psali na internetu a co se právě semlelo u sousedů. A pak si pokračovat po svém, ale s příjemným pocitem, že máme přehled, co se děje kolem nás.
U Rembrandta je jedna holčička také vidět. Je malá, a tak ji mezi třicítku zachycených postav umístil dopředu, jako jakéhosi maskota. Za pasem jí visí mrtvé kuře, které má symbolizovat porážku všech nepřátel. Romantická pověst praví, že má děvče tvář Rembrandtovy ženy. Zda je to pravda, nedokážu posoudit – obecně mi všechny rembrandtovské paní a dívky připadají na obrazech stejné a zdají se mi lišit výhradně tím kuřetem.
Za další: „Denní hlídka s manželkou a kuřetem“ je vlastně neúplná. Má sice 360 na 440 centimetrů, ale i tak jí pořádný kus chybí. V roce 1715 – tehdy to ještě nebyla unikátní památka, ale prostě sedmdesát let starý krám – ji na amsterdamské radnici potřebovali převěsit mezi dva sloupy. Aby se malba vešla, zkrátka ji ze všech stran ořízli. Z původního celku se tím ztratily dokonce i dvě postavy. Jak to víme? Protože bývalo zvykem dobová díla kopírovat. A kopie, kterou včas vytvořil amsterdamský malíř Gerrit Lundens (a kterou dnes mají v Národní galerii v Londýně), zachytila Noční hlídku ještě celistvou.
A nakonec jsou víc než epické historky o útocích, kterým proslavené dílo čas od času čelí. Zmíněná Mona Lisa to před třemi roky schytala polévkou, dvě mladé ženy tak demonstrovaly podporu dostupnosti zdravých potravin. Noční hlídka zase dostala ševcovským knejpem, když se jí v roce 1911 mstil jistý obuvnický mistr za to, že nemůže sehnat práci. V roce 1975 ji pro změnu pořezal psychicky narušený učitel, který prý v jedné z postav poznal ďábla. A navrch v roce 1990 postříkal kdosi plátno kyselinou.
Operace Noční hlídka
Dnes už by se to nikomu nepovedlo. Nejenže by osobní kustod patrně hodně rychle jednal. Noční hlídka je ale stejně jako Mona Lisa krytá sklem. Nikoli vitrínou, skleněná stěna spíš trochu připomíná výběh, v jakém bydlí kočkodani v zoo: sál je jí předělený, v jedné části se houfují návštěvníci a ve druhé je obraz.
A není tam sám. Od roku 2019 proslulá malba prochází dalším restaurováním. Aby ale příchozí nebyl ochuzen, restaurátoři pracují přímo v sále. V tichu oddělené části pracují na lešení, ze kterého mohou obraz fotografovat, zkoumat i opravovat, a přitom se vlastně stát jeho součástí. Ke čtyřiatřiceti amsterdamským obráncům z Rembrandtovy ruky se z plošiny připojují dva, tři profesionálové, kteří vstupují do čtyřsetletého výjevu s mikroskopy a štětci. A v tričkách s logem Operace Noční hlídka, jak se ambiciózní restaurátorský projekt jmenuje.
V jeho rámci také malbu detailně nafotili. Pomocí umělé inteligence pak dotvořili části, které v 18. století z díla tak bezstarostně odstranili tehdejší disponenti. Snímek v rekordním rozlišení je dostupný na internetu a každý se jím může pokochat do nejjemnějších detailů. Máte-li ovšem cestu do Amsterdamu, naživo je to přece jenom lepší.