Renta pro první dámu? Proč na ni raději neuděláme sbírku jako na postižené povodněmi?!

A povídá kurážně bez servítků: „Opravdu nechápu, proč na tu naši první dámu nemohla být sbírka jako nedávno na postižené povodněmi. Když jí nestačí vojenský důchod a příjem jejího manžela přes 600 000 Kč měsíčně, ne ročně.

Prostě proč se na ni neuspořádá nějaká sbírka ošacení, proč se to zase musí řešit zákonem? Proč jí musí mimo jiné i chudí důchodci/důchodkyně a matky-samoživitelky přispívat na nové šaty a botičky? Chápete to? V Rakousku, Dánsku ani Německu nic takového není, a to jsou po čertech bohaté státy.

Jinak cesty, jídlo, výlety, vstupné do galerií a hotely, ty jí přece platí hostitelská země, když je tam s tím svým generálem na oficiální návštěvě, ne? Tak na co má být těch dalších skoro 100 tisíc?“

Než jsem stihl jakkoliv zareagovat, senior energicky bez cenzury (jak by řekl ministr vnitra Rakušan) pokračoval:

„A on ji tam snad někdo demokraticky volil? Že o tom nic nevím. To už je jako za středověku, prezident si bydlí na Hradě jako nějaký monarcha a ještě mu budeme platit celou královskou, pardon - prezidentskou rodinu?

Všude se píše, jak máme šetřit, vše se zdražuje, ale na jemnostpaní prezidentovou se budou každý měsíc perfidně (senior oprášil slovní zásobu z časů, kdy ještě chodil k soudům) vynakládat takové hříšné peníze? To jako doopravdy?“

Soused se nadechl a nepřestával zhurta argumentovat: „Pro komparaci, pan Andrej Babiš, to taky není žádný lumen, ale celý plat již roky odevzdával do posledního haléře na charitu a své ženy si taky šatí sám… A prezident Zeman anebo tatíček Klaus taky žádné extra renty pro manželky nepotřebovali. Ale ten náš současný prezident-generál... darmo mluvit!

A propos, jestli to není jen první krok, aby stejné renty pak následně přiznali i manželkám všech ministrů, poslanců, starostů, hejtmanů, ústavních soudců a senátorů. To už se z toho ten náš státní rozpočet nevymotá, že?“

Zakončil večerní expozé rázně soused a odkvačil známo kam – tedy do hostince U Čápa, kde patrně pokračoval v protirežimních řečech!