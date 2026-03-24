O racionalizaci aneb Když se šetří, křičí se, když se nešetří, křičí se také

Jak přesně má sloučení dvou sousedních okresních soudů narušit nezávislé rozhodování soudce? Soudci přece nikam nemizí, jejich rozhodovací autonomie zůstává nedotčena.
Nezávislost soudní moci není dána počtem budov ani počtem předsedů a místopředsedů okresních soudů, ale institucionálními garancemi a osobní integritou soudců. Tyto parametry chystaná reorganizace přece nijak neoslabuje.
Musíme šetřit! I justice
Ve skutečnosti jde o něco jiného – o racionalizaci. Česká republika dlouhodobě udržuje relativně hustou síť soudů, která historicky snad dává smysl, ale ekonomicky čím dál méně.
Soudy s méně než deseti soudkyněmi či soudci, které mají plnohodnotný management, vlastní administrativní aparát, technické zázemí a samostatné budovy, představují z dnešního pohledu luxus, který si náš stát s rekordním dluhem přes 3,8 bilionu korun může dovolit jen stěží.
Víte vůbec, kolik stojí jen obsluha státního dluhu ročně?
Každý takový „malý soudní svět“ znamená předsedu, místopředsedu, ekonomické oddělení, správu budovy, investiční agendu, bezpečnostní dohled. Jinými slovy – strukturu, která by při větší instituci mohla být sdílena. Sloučením dvou sousedních soudů nevzniká chaos, ale úspora z rozsahu. Ubyde duplicitních funkcí, sníží se provozní náklady a někde se snad opustí (a výhodně prodá) i draze vytápěná a udržovaná budova.
A právě zde se dostáváme k jádru problému. Všichni – a právnická obec není výjimkou – rádi hovoří o odpovědném hospodaření státu, o nutnosti nezadlužovat budoucí generace, o fiskální disciplíně. Jakmile však dojde na konkrétní krok, který má potenciál reálně ušetřit, nastupuje odpor. Argumenty se rychle přesunou od ekonomiky k abstraktním hodnotám, od čísel k emocím.
Přitom realita veřejných financí je neúprosná. Více než 90 procent státních výdajů tvoří výdaje mandatorní či kvazimandatorní. Jinými slovy – prostor pro skutečné úspory je velmi omezený. Každý pokus o racionalizaci, ať už v justici, kultuře nebo jinde, nutně narazí na konkrétní skupiny, kterých se změny dotknou. To je přirozené.
Co už přirozené a správné vážně není, je předstírat, že lze dlouhodobě šetřit, aniž by se někde reálně sáhlo do struktury systému.
Nedávná debata o omezení dotací v kultuře ukázala totéž. Jakmile se otevře otázka efektivity a priorit, přichází vlna nevole. Každý výdaj má svého obhájce, každá instituce svůj příběh. Jenže státní rozpočet není sbírka příběhů, ale soustava čísel, která musí na konci vyjít.
Racionální správa věcí veřejných. Dožijeme se jí?
Reorganizace soudů samozřejmě není samospasitelná. Nevyřeší strukturální deficit ani nezmění trajektorii zadlužování přes noc. Je to ale jeden z mála typů opatření, která dávají ekonomický smysl a současně nezasahují do podstaty výkonu veřejné moci. Pokud i takové kroky budeme a priori odmítat, pak se vzdáváme jakékoli ambice na racionální správu státu.
Možná by stálo za to vést debatu méně ideologicky a více analyticky. Kolik nás stojí udržování současné sítě soudů? Jaké jsou reálné přínosy její hustoty? A jaké jsou alternativní náklady – tedy co bychom mohli financovat, kdybychom část těchto prostředků uvolnili jinde?
Bez těchto otázek se budeme točit v kruhu. Budeme kritizovat dluh, ale odmítat úspory. Budeme volat po efektivitě, ale bránit status quo. A mezi tím vším poroste účet, který jednou někdo bude muset zaplatit. Patrně naše vnoučata.