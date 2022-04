Válkova koleda. Ze středy na čtvrtek to o půlnoci vypukne

„Můžeme si to dovolit,“ řekl už v neděli ministr Válek a měl na mysli příznivý vývoj nákazy. Na tom dost je. Už skončily časy, kdy jsme se srovnávali hlavně s Německem. Ale kdyby to chtěl Vlastimil Válek doložit, klidně by česko-německá čísla vytasit mohl. Němců je osmkrát více, ale incidenci mají 66krát vyšší.

Ale i kdyby ministr šermoval jakýmikoliv čísly, vyhlášení začátku svobody v noci ze středy na čtvrtek má jiný důvod. Začínají velikonoční prázdniny a žádná vláda neodolá, může-li dát nějaký dárek voličům.

Možnost jezdit autobusy, vlaky či tramvajemi bez „náhubku“, možnost si přitom číst, aniž by se brýle stále zamlžovaly, takovým dárkem je. Záleží jen na lidech, zda ho budou brát jako Válkovu koledu (“otevírači“), nebo jako Válkovu pomlázku (“zavírači“).

Co myslíte, kterých lidí bude více: těch, kteří se zaradují, nebo těch, kteří se vyděsí?