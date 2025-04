Zemřela Reuma Weizmanová, někdejší první dáma Izraele

Nekrolog 18:14

Ve věku 99 let ve městě Or Akiva zemřela manželka v pořadí sedmého prezidenta Izraele Ezera Weizmana. O skonu Reumy Weizmanové (rodným jménem Schwartzová) informoval v úterý deník The Times of Israel. Její manžel, který byl po dlouhém působení v armádě a politice zvolen prezidentem v roce 1993 i znovu o pět let později, ale v roce 2000 rezignoval kvůli skandálu kolem neoprávněně vyplácených peněz z dob, kdy byl jen poslancem Knesetu, zemřel v roce 2005.