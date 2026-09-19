Stane se tak letos v prosinci, kdy aukční síň Sotheby’s v New Yorku nabídne zájemcům jedny z nejznámějších šatů Lady Di. Hodnota róby, kterou vytvořila řecko-britská návrhářka Christina Stambolian, se odhaduje až na 300 tisíc dolarů, tedy přibližně 6,3 milionu korun. Ještě před samotnou aukcí se přiléhavé šaty vydají na výstavní turné. Postupně se představí v Londýně, Hongkongu, Ženevě a následně dorazí do New Yorku.
Ten večer si chtěla obléct něco jiného
Byl konec června roku 1994, když Velká Británie sledovala televizní obrazovky s nevěřícným výrazem. Korunní princ se právě v rozhovoru přiznal, že byl své ženě nevěrný s Camillou Parker-Bowles – svou dlouholetou přítelkyní, aristokratkou, manželkou důstojníka a matkou dvou dětí.
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Celý národ litoval svou oblíbenou princeznu, ale Diana neměla v plánu zavřít se doma a litovat se. Naopak potvrdila svou účast na večeři v londýnské Serpentine Gallery a rozhodla se dorazit v něčem nepřehlédnutelném. Na akci si původně plánovala vzít společenské šaty značky Valentino, ovšem po veřejném doznání prince Charlese sáhla do skříně po skromnějším modelu.
Asymetrické šaty v krátké délce s odhalenými rameny tehdy Diana doplnila černými punčochami a svým oblíbeným perlovým náhrdelníkem se safírem. Přítomní fotografové možná očekávali, že princezna dorazí se slzami na krajíčku, místo toho byli ohromeni natolik, že se spouště jejich fotoaparátů nezastavily. Druhý den nebyl hlavní hvězdou britských novin nevěrný Charles, ale Diana v odvážných černých šatech, které později vešly do historie jako „revenge dress“, tedy šaty pomsty.
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Dianou to neskončilo
Princeznu a její vzkaz „jen se podívej, o co jsi přišel“, zabalený do odvážného outfitu, následovala spousta známých žen. Zpěvačka Mariah Carey se v roce 1997 objevila na předávání cen MTV Video Music Awards v dvoudílných šatech od Calvina Kleina, a to jen krátce poté, co ukončila vztah se svým přehnaně kontrolujícím manželem a manažerem. V roce 2014 zase dorazila Rihanna na udílení CFDA Fashion Awards ve třpytivých šatech, které byly natolik průsvitné, že odhalovaly její postavu i bradavky. Spekulovalo se, že v tomto případě šlo o vzkaz určený jejímu bývalému partnerovi, rapperovi Drakeovi.
Mariah Carey předává cenu během udílení MTV Video Music Awards v newyorské Radio City Music Hall ve čtvrtek 4. září 1997.
Tradice odvážných šatů po náročném osobním období pokračuje i u další generace hvězd. Herečka Zoë Kravitz například na módní událost Met Gala v roce 2021 zvolila téměř nahé šaty, a to jen několik týdnů po rozvodu. Že revenge dress nemusí být vždy reakcí na rozchod, ukázala Taylor Swift na MTV Video Music Awards v roce 2022. Tehdy si oblékla mini šaty s krystaly, a zpěvačka tak připomněla známý moment z roku 2009. Tehdy získala svou první cenu VMA, ale její děkovnou řeč přerušil Kanye West, protože s její výhrou nesouhlasil. Luxusní model byl symbolickým zúčtováním s Westem, který jí před 13 lety sebral mikrofon, zvláště když Taylor ten večer odcházela jako vítězka.
A mezi nedávné revenge dress patří i extravagantní bílá róba zpěvačky Lily Allen. Skromnou krajkovou podprsenku s dlouhou sukní vynesla loni na CFDA Fashion Awards jen týden po vydání rozvodového alba West End Girl, v němž otevřeně zpívá o svém nevydařeném manželství.