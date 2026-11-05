Revolta proti nicotě. Generace dospívajících hledí vstříc hrůze, že svět pro ně nic nemá

Ale měli bychom si dát s tou bohorovností pozor, protože tentokrát se to liší. Mladí lidé nebrojí proti starým pořádkům. Děsí se, že na ně žádné nové nezbudou.
Z živého domu
Kultura v úzkém a širokém slova smyslu, tedy plody lidské tvořivosti a vespolnosti, určuje osnovu Z živého domu. Protože co může být živější než kreativita, kreace a někdy i kreatury? Kateřina Surmanová je spisovatelka a novinářka, působila v Lidových novinách coby vedoucí domácí redakce, a nyní se s rubrikou mírně vrací, protože podlehnout pocitu vlastní nepostradatelnosti je snadné. A živé.
Není třeba rozebírat podloží a důvody, proč studenti ve Francii povstali, proč se k nim přidaly Žluté vesty a že se na sněhovou kouli ideálů nebo životních tužeb přibalila kalná břečka kriminálních živlů, které hledají záminku ke krádežím a rabování. Toho se napsalo dost a ještě se, doufejme, hodně napíše. Hlavně o těch ideálech a tužbách, s podsvětními živly si poradí policie a očividně taky proruská propaganda, která si libuje, jak se ta Evropa pěkně klíží. Ale pojďme si všímat podstaty.
Chvíle pro nástup mladých
Když mladí vzkypí, bývá za tím nelibost vůči filozofii a konání starších. Ti se, částečně zcela oprávněně, domnívají, že získali zkušenosti, díky nimž vědí, co je dobré a vhodné. V jeden moment sami sebe zabetonují v přesvědčení, že co platilo včera, neomylně poslouží i zítřkům, a to je moment, kdy musejí nastoupit mladí. Vytvořit vlastní zkušenosti, poučit se vlastními chybami. Nikdo se docela nemýlí. Nikdo nemá docela pravdu. To je vývoj, nejčastěji v sinusoidách.
Takové preromantické hnutí Sturm und Drang, Bouře a vzdor, dalo kvinde škrobeným límcům osvícenců a zřeklo se strohého rozumu. Bez srdce je to beztak nerozum. Nebo když moje kůže ještě nevěděla, co s kolagenem, a za plnohodnotnou celodenní stravu platily čínské instantní nudle, požehnej Pánbůh rychlé sacharidy a rychlovarnou konvici, dopadla na moji generaci hospodářská krize a s ní spojený akutní nedostatek pracovních míst. Pamatuju si, že i na zametače pilin ve výrobní hale, nedělám si legraci, požadovali životopis a motivační dopis. Tak strašně málo práce bylo.
Šlo tehdy vlastně jenom o peníze, ještě ne o život, dalo se z toho vykličkovat, a přece to plodilo moře beznaděje, noci beze spánku a dny příliš dlouhé i krátké zároveň. Ale tomu, čemu čelí mladá generace dnes, jsme vzdorovat nemuseli. Ještě tak dinosauři by si to možná uměli představit. Výhled na svět, co prostě nebude.
Perspektiva došla
Mladí se obávají, že se svět řítí do záhuby. Ostatně každý den se jim to předestírá. Planeta si s lidským bažením po ustavičném růstu nezvládá poradit – a když ji to bude svědit moc, poškrábe se velmi razantně. Fatálně. To ona umí. Takže ti, kdo dorůstají do dospělosti, hledí vstříc prázdnotě. Hrůze, že svět, v němž žijí, pro ně nic nemá a nic na ně nečeká. Není pro ně místo. Než dostudují, AI převezme profese, na něž se připravovali. Co mají dělat? Co mají chtít?
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Můj fanoušek algoritmus. Jak propojit lidské tvůrce s lidskými posluchači
Problémem tu není jiná perspektiva; problém spočívá v tom, že perspektiva došla. Velín okupují velcí kluci, kterým je všechno jedno. Dostává se jim bezpočtu varování, ale beztak nezatáhnou za brzdu. Přece nezdraží benzín? No propána, a ještě v roce voleb. Přece si nepodkopeme tradiční automobilky, tradiční rodiny a uhlí v kamnech, dej pokoj se sluncem a větrem, copak je na ně spoleh? A že se nedá růst donekonečna? To nevadí. Stačí, když to vydrží nám. Jejda, to poslední jsme nahlas říkat nechtěli.
Víc než manifest politický nebo socioekonomický, ačkoli tím je bezesporu také, se u aktuálně vzbouřeného mládí v jádru jedná o projev upřímné paniky. Tři krátké signály, tři dlouhé, tři krátké. Spaste naše duše. Topíme se, i když voda klesla tak hluboko, že vydává zatopená města a motorky z dob hitlerovských ambicí. A zase: tři krátké signály, tři dlouhé, tři krátké. Slyšíte? Ano? To je dobře.
To je dobře.