Věštba britského plukovníka Kempa. Kéž by neměl pravdu!

Plukovník, který kromě toho, že byl členem vládního výboru pro zpravodajskou činnost (Joint Intelligence Committee), sloužil ve válkách v Iráku, Afghánistánu, v Bosně či v Perském zálivu, dokonce nevyloučil, že v příštích letech dojde k občanské válce, protože obyčejní lidé budou chtít vzít řízení do svých rukou.
|
Smutný pohled na nemocnou Británii. Napětí mezi vládou a občany poroste
„Čím více se bude situace zhoršovat, tím více nepokojů uvidíme,“ varoval Kemp a dodal, že by byl nerad, kdyby došlo na jeho slova, ale prý nevidí možnost politického řešení.
Problém: masová migrace
Proti Velké Británii podle něj stojí aliance stoupenců krajní levice a islamistů, kteří jsou stále troufalejší díky rostoucí podpoře nepřátelských zahraničních mocností, jako je Rusko, Čína a Írán. „Toto spojenectví ohrožuje nejen vnitřní kohezi Velké Británie, ale i kulturní a politickou existenci Západu,“ tvrdí Kemp s tím, že političtí lídři Velké Británie jsou zcela nepřipraveni čelit přicházející krizi.
|
Tisíce Afghánců se do Británie dostaly díky tajnému programu, zveřejnil Londýn
„Stojí zmateně jako zajíci před reflektory aut. Snaží se o udržení rovnováhy jen do doby, než vyhrají další volby. Nechtějí učinit radikální kroky, které jsou potřebné k vyřešení současných společenských problémů,“ vysvětluje plukovník a dodává, že největším problémem je masová nelegální migrace, což obyčejní lidé už nebudou chtít pasivně snášet. Britové prý byli doposud potichu, ale všechno má své hranice, takže v budoucnosti podle Kempa uvidíme více nepokojů, protože lidé nebudou mít na výběr jinou alternativu.
Vypadá to, že se plukovník domluvil s profesorem válečných studií na londýnské King’s College Davidem Betzem (56), který už začátkem letošního roku hovořil o tom, že Velká Británie nedokáže odvrátit vznik násilných konfliktů. „Nedá se nic dělat, je hotovo,“ tvrdí Betz, protože je přesvědčen, že politici tradičními způsoby nejsou schopni vyřešit tento problém. Skoro všechna představitelná řešení prý vyžadují násilné kroky.
Potřeba silného vedení
Betz ve své vědecké studii, kterou nedávno zveřejnil v nejnovějším čísle časopisu Military Strategy Magazine, jde dál a nehovoří pouze o Velké Británii, ale i o Francii, jako o zemi, kde také hrozí nebezpečí vzniku jakési občanské války. Středobodem jeho tvrzení je, že největší bezpečnostní hrozba pro tyto dvě západní mocnosti nepřichází zvenku, ale zevnitř. Kemp se však v rozhovoru s Tomlinsonem dušoval, že o teorii profesora Betze slyší poprvé.
|
Přelomová dohoda Velké Británie s Francií. Přinese kýžené řešení migrační krize?
„Smutnou pravdou je, že britský politický systém není schopen učinit tvrdé kroky, které by vedly k odvrácení katastrofy. Když tvrdím, že není řešení, nemám na mysli to, že neexistuje řešení. Chci říct, že neexistuje takové řešení, které by naši politici byli ochotni uskutečnit, protože se bojí udělat cokoliv významného,“ vysvětluje Kemp.
Podle něj tato nemohoucnost vydláždí cestu ke konfrontaci obyčejných Britů s lidmi, kteří chtějí zemi destabilizovat. Silné politické vedení by prý dokázalo zabránit kolapsu Velké Británie.
|
Mladí Britové už by svou zemi nebránili. Považují ji za rasistickou
„Pokud ale nedojde ke změně, naše země jako náměsíčník nezadržitelně kráčí vstříc občanské válce,“ zformuloval svůj jasný závěr plukovník Kemp.