Chybí mi ta jistota, zda je to tak, nebo tak. Pravidlo doby je ověřovat, ověřovat

Vím, že jde o falešné telefonáty, jejichž účelem je připravit člověka o peníze, a vůbec bych se o tom nezmiňovala, nebýt zarážejícího faktu, že jsem i přes toto vědomí na chvíli přecejen znejistěla. Naše auto si občas půjčují vnuci, napadlo mě. Co když je vážně nachytali při nějakém přestupku? Zkrátka trvalo mi nejméně dvě, tři minuty, než mi došlo, že o pokutu si úřady neříkají telefonátem.

Znejisťuju teď poměrně často, ba zdá se, že čím dál častěji. Nedávno jsem pustila rádio a zrovna tam kdosi mudroval o odvolání ministra Bartoše, ano toho, co měl selhat s digitalizací stavebního řízení. Prý se ozývají názory, že k němu došlo přičiněním vlivného poslance ODS, který má v IT své zájmy a firmy s ním spojené by Bartošovým systémem přišly o spoustu peněz. On ten komentátor, co názor citoval, začal vzápětí trochu pochybovat, ale já stejně uvažovala, jestli to není možné a jestli pracovníci stavebních úřadů stížnostmi na Bartošovu digitalizaci někomu nenahráli.

Pak je tu ta věc s očkováním. Mám si dát píchnout doubleset covidu a chřipky, nebo ne? Bratr šel hned, muž se chystá, ale dcera vzpomíná, že si dala píchnout chřipku jednou a celou zimu kašlala a smrkala. Jako pádný zní argument, že lékaři to doporučují. Ozývá se ale i protiargument - vždyť i je musejí nadřízení do očkování často nutit. Pak se rozhodujte…

Nejistotu snáším špatně. Jako někdo, kdo v životě počítal spoustu příkladů a zaškrtával odpovědi na spoustu testových otázek, pořád čekám, že někde najdu odkaz na správné řešení, abych si ověřila, jestli jsem se nesekla. Není nikde.

Pravda, už máme na dezinformace a jejich uvádění na správnou míru vládního zmocněnce, ale zdá se, že pan Foltýn nestíhá. Jisté není totiž skoro nic a spolehnout se nelze ani na uniformy. Kriminalisté připouštějí, že nemusíte poznat, jestli vám chce na silnici udělit pokutu skutečný policista, nebo jen někdo, kdo se za policistu vydává.

Z toho ovšem vyplývá významná změna ve vztahu s autoritou. Zatímco dosud lustroval policista vás, napříště bude třeba, abyste lustrovali i vy jeho. Pravidlo doby zní - ověřovat, ověřovat.

Jsou však věci, které se ověřují dosti špatně. Teď jsem například kdesi na internetu četla, že pravidelné používání toaletního papíru je ve svých důsledcích ještě škodlivější než kouření a turecký záchod je daleko zdravější než ten náš civilizovaný s pohodlným sedátkem. To jako fakt? Možná by se na to měl podívat pan Foltýn.