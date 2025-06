Naběhl by si s bitcoiny soukromník? Aféra ukazuje, že stát může být k riziku náchylnější

To heslo je, jak už to u hesel bývá, demagogické. Vyzdvihuje to, v čem může toto řízení státu uspět – třeba konec plýtvání. Ale pomíjí to, v čem je role státu nezastupitelná – třeba obranu, policii, péči o nemohoucí. Ostatně ani Babiš nehodlá řídit stát jako firmu. To by nesliboval víc peněz na důchody, platy a vše možné, jak učinil ve svém pořadu na YouTube.

Jenže přes to vše nastávají situace, kdy by se řízení státu jako firmy velmi hodilo. Ukazuje to aféra s bitcoiny. Zejména informace, které teď přinášejí média. Zde by šlo s malou nadsázkou heslo „řídit stát jako firmu“ rehabilitovat.

Stát potřebuje kvalifikované lidi

Bitcoinová aféra běží už delší čas. Přinesla už první politické (zatím jen osobní) důsledky. Její podstata je stále pro mnoho lidí těžko zbadatelná. Proniknout do myšlenkového i praktického světa kryptoměn není snadné.

Autor těchto řádek sám přiznává, že tomuto světu nerozumí. Chápe třeba, že je možné těžit zlato, diamanty či jiné poklady v zemské kůře. Ale nechápe, že je možné „těžit“ bitcoiny, cosi zcela abstraktního a digitálního.

Takových nechápavců je zřejmě dost. Uklidnit je může poznatek, že také dost – i když daleko méně – je lidí, kteří se v tom vyznají. Kteří dokonce dokážou celkem snadno a rychle rozlišit bitcoiny „čisté“ a „špinavé“. Ty, jež pocházejí z legálních transakcí, a ty, jež jsou produktem té či oné nezákonnosti. Horší je, že tak kvalifikovaných lidí je málo ve státní správě.

Právě to vychází najevo ze zpráv v MF DNES, Seznamu Zprávy či jiných médiích. Dočítáme se, že když Tomáš Jiřikovský zkusil své bitcoiny směnit za peníze v pražské kryptosměnárně Bit.plus, rychle narazil. Směnárna, legální a řídící se zákony, se díky nástroji Chainanalysis okamžitě dozvěděla, že jeho bitcoiny pocházejí z nelegálního tržiště Nucleus. Její pochyby posílila i samotná darovací smlouva ze 7. března, kterou s Jiřikovským uzavřelo ministerstvo spravedlnosti. Ten dokument ji prostě nepřesvědčil, že jde o legální operaci, tudíž případ nahlásila na Finanční analytický úřad.

Stačilo se obrátit na policii

Tu se vtírá otázka. Když se dozvídáme, jak rychle i snadno si soukromníci – legální směnárny – dokážou zjistit faktický stav věcí, proč stejně nedokázal postupovat stát? Když už se pustil na pro něj rizikové pole kryptoměn, proč se nechoval jako firma, která se snaží minimalizovat rizika, jako směnárna, která si musí dávat pozor na případné ztráty i na zákony?

Nabízejí se různé odpovědi. Třeba tato. Protože stát se tak chovat nemohl. Protože dohoda s Tomášem Jiřikovským byla uzavřena tak, že stát neměl k jeho bitcoinům přístup, nemohl je předem prověřit, zkoumat, z jaké činnosti pocházejí. Proto též nemohly být soudně zabaveny coby předmět trestné činnosti a tím pro stát zlegalizovány. Podle darovací smlouvy se musela nejprve otevřít digitální peněženka a z ní rovnou převést část bitcoinů jako dar.

Na tom dost je. Ale jak řekl pro MF DNES Jakub Jedinský, znalec kryptoměn z Vysoké školy ekonomické: „Stačilo, aby se poté stát obrátil na policii, protože Národní centrála proti organizovanému zločinu má Chainanalysis také.“

Ano, objevují se různé argumenty a protiargumenty. Detailně je chápou jen nemnozí. Ale to nic nemění na tom, že stát si nejenom udělal ostudu, ale dostal se i k prostředkům, které zatím nelze legálně prodat ani jinak využít. A dost možná bude vracet peníze těm, kteří si „státní“ bitcoiny koupili v dobré víře.

Když riziko neodradí

A tady se vracíme k úvodní otázce. Neprokazuje stát svými zmatenými a zpackanými kroky, že v této branži se chová daleko hůř než soukromník? Proč stát nedokázal zjistit stav věcí tak rychle a účinně, byť až po uzavření obchodu s Jiřikovským, jako to dokázaly soukromé směnárny? Nebylo by lepší v těchto záležitostech „řídit stát jako firmu“?

Ať už si o sloganu „řídit stát jako firmu“ myslíte cokoliv, bitcoinová aféra dokládá jednu věc. Schopnost státu a jeho orgánů přistoupit na nebezpečné riziko může být větší, než by si v obdobné situaci dovolila většina soukromníků.