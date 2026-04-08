Žijeme v období klimatické změny. Spousta z nás ji pociťuje na vlastní kůži. Já třeba skoro každý den sleduji na webu hladinu Lipna. Jsem napjatý, jestli bude letos v přehradní nádrži dost vody, aby mělo smysl spouštět na ni loď. Zatím to vypadá, že ano. Mohlo by to být ale lepší. V zimě napadlo málo sněhu. Povodí Vltavy podle mého výpustě jihočeského moře zbytečně otvírá. Místo aby vodu šetřilo pro naše lidi, posílá ji zadarmo Pražákům.
Nedostatek srážek je rok od roku častější. Se suchem se potýká celá Evropa. Nejspíš proto ho máme sklon vidět i v minulosti. Týká se to i vědců.
Vloni se skupina výzkumníků vedená Charlesem Normanem z Cambridgeské univerzity pokusila propojit sucho s takzvaným Velkým nebo také Barbarským spiknutím. Říká se tak rebelii na území provincie Britania. Trvala zhruba rok.
Šlo o veskrze ošklivou záležitost. Takové však byly v oněch časech až příliš časté. Měla začít v zimě roku 367. Jako první se vzbouřila posádka slavného Hadriánova valu.
Invaze ze tří směrů
Legionáři vpustili do Británie divoké a krvežíznivé Pikty. Brzo na to přistáli na západních březích provincie sveřepí Skotové. Tehdy ovšem ještě obývali dnešní Irsko. Na jihu se z čista jasna zjevili na svých dlouhých lodích neméně ukrutní Sasové. Útočníci se místo velkých organizovaných armád vesměs pohybovali spíše v malých bandách.
Přesto zvládli zabít velitele římských posádek střežících východní břeh ostrova Nectarida. Vůdce všech římských vojsk v provincii Fullofaudes padl do zajetí. Pro město na sedmi pahorcích představovala porážka velkou potupu.
Řím nakonec barbary umravnil. Spiknutí však předznamenalo definitivní úpadek jeho moci. Během následujícího půl století se říše začala z Británie stahovat. Poslední legie opustily ostrov v roce 407.
Proč ale k Velkému spiknutí vůbec došlo? Normanův tým vycházel ze studia stromových letokruhů. Plyne z nich, že mezi roky 364 a 366 trpěla Británie katastrofickým nedostatkem srážek. Mělo vést ke kolapsu zemědělství. Následně se místní kmenoví náčelníci Římanům hromadně postavili.
Poklady v zemi
Badatelé podpořili svůj příběh řadou dalších spíše nepřímých důkazů. Sucha se podle nich projevila také snížením počtu obyvatel měst. Lidé také šetřili na horší časy. Zahrabávali peníze do země, případně je ukládali do dalších typů skrýší. Někteří zemřeli dřív, než si je stačili vyzvednout. Později jejich poklady objevili archeologové.
Mince se dají vcelku snadno datovat. Z kritických suchých let bylo skrýší víc než z jiných. Norman a spol. se dokonce pokusili svůj závěr zobecnit na další oblasti říše.
Tvrdí, že po suchých rocích následovalo zvýšené množství ozbrojených konfliktů. Jejich hypotéza působí logicky a jednoduše. Snad proto o výzkumu referovalo množství světových médií.
Možná si vzpomenete, že jste o něm někde četli i v Česku. Minulý čtvrtek se však vůči jeho závěrům ohradila další skupina badatelů. Pro teorii podle nich chybí dostatek důkazů.
Samotná existence Velkého spiknutí je nejistá. Ví se o něm jen ze spisů historika Ammiana Marcellina. Ten však žil až v dalekém městě Antiochii. Jeho hradby se tyčily na území dnešní Sýrie.
Jako Velikonoční ostrov
Ammianus musel mít své informace z několikáté ruky. Vyjadřoval se navíc dost vágně. Dnešní Ammianovi kolegové mají problém pochopit, co svými slovy myslel. Podle některých mohl opravdu popisovat koordinovaný komplot. Podle jiných však psal i o jednotlivých vzájemně nesouvisejících nájezdech. Krizi v Británii ovšem i tak viděl jako jejich následek, nikoliv příčinu.
Zemědělství provincie na tom mělo být lépe, než tvrdí Norman a spol. Ve čtvrtém století se Británii dařilo. U ozbrojených konfliktů v říši zase prý výzkumníci míchají operace pravidelných armád s městskými nepokoji.
Kritici zpochybňují také argument s poklady. Větší množství mincí může znamenat jen, že jich bylo víc v oběhu. Rok ražby zase značí, kdy mohli lidé svoje úspory zakopat nejdříve. Jednotlivé solidy, siliquy nebo nummy však mohly být desítky let staré.
Trochu to připomíná příběh Velikonočního ostrova. Posledních přibližně dvacet let byla v módě teorie, podle níž jeho obyvatelé spáchali ekologickou sebevraždu. Měli vykácet všechny stromy a připravit se tak o možnost stavět lodě potřebné k rybolovu.
Podle výzkumů z posledních let ale naopak žili se svým prostředím v souladu. Spojitost sucha a Velkého spiknutí je podobně přitažlivá. Dobře zapadá do dnešní doby. Historie však asi byla složitější. Poctivější bude přiznat, že nevíme, proč Římané Británii opustili.