Tři jazykovědné poznámky k pádu Římské říše

Představa, že jeden den ještě životu, kultuře a vůbec dějinám vládla vznešená antika a nazítří již panoval temný středověk, respektive že navečer byl ještě temný středověk a příští ráno se již rozzářilo osvíceností novověku, je ovšem absurdní, a právě proto ji uvádím: dobře se na ní totiž ilustruje nesmyslnost přeludu jen minimálně přijatelnějšího, a přesto ve školních hodinách dějepisu kdysi (snad už ne dnes) běžně šířeného, totiž že takovým přelomem mohl být jeden konkrétní rok.
Přechodná období trvala staletí, nikoliv jen jednotky, ba ani desítky roků (a navíc platí, že jejich délka závisí na tom, jak si kdo konkrétní historické období nadefinuje).
Leč ač je zřejmá pravda, že tyto přechody bývaly pozvolné a z hlediska jejich současníků vlastně nepostřehnutelné, bývaly v nich obsaženy události (a jejich data), které lze pokládat – hlavně ovšem z hlediska psychologického dopadu – za přelomová. Jejich letopočty pak byly pro účely zjednodušení chronologie vybrány – neznámo kým – jako reprezentativní pro změnu historických období.
Jako přechod od starověku ke středověku tak začala sloužit událost nazývaná „pád Římské říše“ a její letopočet, rok 476. Ve skutečnosti ovšem v té době Římská říše už prakticky neexistovala, alespoň nikoliv v tom smyslu, jak ji známe z historie svázané s takovými osobnostmi jako Cicero, Caesar, Vergilius, Augustus, Ovidius, Marcus Aurelius, Traján nebo Konstantin Veliký…
Neustálá expanze nejprve rozšířila území státu natolik, že mu při tehdejších možnostech komunikace nebylo možné efektivně vládnout. Proto císař Dioklecián v r. 293 zavedl v rámci svých správních reforem tetrarchii, tj. vládu čtyř: v jednotě spolu měli vládnout čtyři panovníci, dva hlavní a dva mladší císaři, přičemž každý z nich se staral o určitou část území.
K tomu se vztahuje první jazykovědná poznámka, totiž že toto uspořádání vlády se stalo prapůvodem dnešní formy zdvořilostního oslovování: aby byla zdůrazněna jednota vládnutí v říši, měli všichni spoluvládci být vždy oslovováni kolektivně, a proto v množném čísle (byť se záležitost týkala jen jednoho z nich, resp. území jednomu z nich svěřeného, a také byl proto fakticky jako jediný osloven, resp. příslušná listina byla určena pouze jemu).
To se pak přeneslo do pozdějších dob, v nichž se oslovení v množném čísle začalo chápat jako zdvořilost vůči nadřízenému – a tak vzniklo vykání. K čemuž ještě dodávám, že v odpovědích na taková oslovení se tetrarchové vyjadřovali obdobně, což se posléze ustálilo do formy majestátního plurálu (“My, z Boží milosti král český, …“).
Avšak zpět k rozpadu Říma. Prvním projevem postupné ztráty významu západní části říše bylo, že v r. 330 se hlavním městem stala nově založená Konstantinopol.
Proces pokračoval, až byla nakonec r. 395 říše i formálně rozdělena na Západořímskou, jejíž metropolí se stalo Mediolanum (Milán), a Východořímskou s hlavním městem Konstantinopolí (nazývanou také Byzanc, podle jména původní osady, na jejímž místě založil Konstantin Veliký r. 330 „své“ město). Již r. 402 se pak hlavním městem Západořímské říše stala Ravenna, i když nikoliv natrvalo: v následujících desetiletích se císařské sídlo několikrát na krátkou dobu přesunulo jinam, mj. i zpět do Říma.
Ten byl ovšem – jako důsledek i jako projev dalšího úpadku – v 5. století dvakrát dobyt (a vypleněn) „barbary“ – v r. 410 Vizigóty a v r. 455 Vandaly, jejichž vůdce Geiserich se nicméně před branami města dohodl s papežem Lvem I. Velikým, že budou ve městě jenom loupit (což udělali opravdu důkladně), ale nebudou ani zabíjet, ani bořit budovy, takže – druhá jazykovědná poznámka – skutečnost, že se jméno jejich kmene stalo synonymem ničitelství, možná není úplně spravedlivá, snadno by se totiž našli lepší kandidáti.
Nakonec padla – právě 4. září 476 – i Ravenna, když ji dobyli Germáni vedení Odoakerem, který sesadil a poslal do vyhnanství posledního římského císaře, jenž na jedné straně nesl jméno zakladatele Říma – Romulus, na druhé straně se mu ovšem pro jeho velmi omezenou moc přezdívalo Augustulus (volně: „císaříček“).
Na rozdíl od mnohých předchozích uchvatitelů se však Odoaker neprohlásil novým císařem, ale „pouze“ králem Itálie, a zabavené císařské insignie poslal na znak uznání své podřízenosti do Konstantinopole.
K jeho jménu se pak váže třetí poznámka: jméno po takto slavném vojevůdci následně dostávali v různých variantách císařští a královští synové, v našich dějinách je nesli děd a vnuk Přemyslové Otakarové.