Česko podle ministra Výborného: velmoc halal porážek bez omráčení

Při standardních porážkách je však v ČR vyžadováno omráčení. Porážení zvířat podříznutím bez omráčení je tak pro zvířata nepochybně trýznivější, ztráta vědomí může nastat až po několika minutách a tento prožitek je provázen velkou bolestí a silnou panikou. Zvířata se mnohdy doslova dusí vlastní krví.

Ačkoli mnoho lidí si halal a košer spojují právě s absencí omráčení, ve skutečnosti podle mnohých výkladů toto není nezbytnou podmínkou. Omráčení může být provedeno, pokud nezpůsobí smrt zvířete a to tedy vykrvácí s tepajícím srdcem - ale v bezvědomí. Proto mnohé evropské, ale i mimoevropské země přicházejí s kompromisem: rituální porážky podříznutím a vykrvením budou nadále umožněny, ale zvíře musí být před řezem omráčeno.

V rozporu s evropskou tradicí

Křesťansko-demokratický ministr zemědělství Výborný se však naopak snaží z Česka udělat velmoc rituálních porážek bez omráčení. Porážky za plného vědomí zvířete by se tak měly stát součástí exportní politiky státu. Podle ministrem předloženého přílepku k veterinárnímu zákonu by mělo být umožněno porážet zvířata bez omráčení nejen pro potřeby náboženských menšin v Česku, ale i na vývoz do Turecka, Egypta, Iráku a dalších zemí. Z kruté, ale poměrně okrajové praktiky by se měl stát nový zdroj zisků překupníků dobytka.

Pro představu, v roce 2016 bylo u nás metodou halal bez omráčení poraženo „jen“ 22 krav a býků. Pokud by se naplnila Výborného vize a v Česku vznikl průmysl halal porážek, tak by se toto číslo postupně pravděpodobně ztisícinásobilo či snad zdesetitisícinásobilo! Stovky tisíc zvířat by v bolesti a panice a za plného vědomí pomalu ztrácely vědomí v kalužích vlastní krve na jatkách po celé ČR. Bez toho, že by takovému skandálnímu návrhu předcházel byť jen náznak odborné či veřejné diskuse.

Návrh ministra Výborného z KDU-ČSL, který se tragikomicky schovává za údajnou debyrokratizaci zemědělství, podpořili také další členové zemědělského výboru sněmovny, poslanci Kott za ANO, Bendl z ODS, Kučera z TOP 09, Dubský ze STAN a ministrův stranický kolega poslanec Smetana. Zda si plně uvědomili, co vlastně připodepsali, zůstává otázkou. Návrh je každopádně velmi nebezpečný a může mít dalekosáhlé důsledky pro statisíce zvířat - mnohem krutější a bolestivější budoucnost v rozporu s evropskou tradicí chování se ke zvířatům.

Čechům na zvířatech záleží

Předkladatelé v čele s ministrem také ignorují dlouhodobě konzistentní postoje Čechů a Češek. Těm na zvířatech skutečně záleží, což opakovaně potvrdili zasazením se o zlepšení a zpřísnění zákonů na ochranu zvířat proti týrání. Díky podpoře veřejnosti tak byly například zakázány klecové chovy slepic nebo kožešinové farmy.

To potvrzují ostatně i výsledky průzkumu Eurobarometru z roku 2023: Podle 81 procent Čechů a Češek je důležité zlepšení řádného zacházení se zvířaty na jatkách - tedy pravý opak masivního rozšíření porážek podříznutím bez omráčení. Obdobný podíl lidí podle tohoto průzkumu také věří, že by životní podmínky zvířat v naší zemi měly být lépe chráněny, než jsou v současné době - tedy pravý opak přejímání té nejhorší praxe ze zemí severní Afriky a Blízkého Východu.

Podřezávání krav, ovcí, koz, kuřat a dalších zvířat za plného vědomí nepřekvapivě odmítají i hlavní evropské autority péče o zvířata - Evropský úřad pro bezpečnost potravin a Federace veterinárních lékařů Evropy (jejímž členem je i Komora veterinárních lékařů ČR). Federace na svém webu píše, že porážku zvířat bez omráčení nelze akceptovat za žádných okolností a že by si státy měly nastavovat vlastní tvrdší pravidla pro rituální porážky, než jaká obecně platí v EU - tedy přinejmenším vyžadovat omráčení.

Nahradíme jedno utrpení zvířat jiným?

Chápeme, že vidina dalších zisků z rostoucích blízkovýchodních trhů je pro některé cyničtější obchodníky s dobytkem lákavá a jsou tedy finančně motivováni udělat z Česka pokoutně a v rozporu s názory veřejnosti velmoc rituálních porážek. Stejně tak se možná bude ministrovi Výbornému hodit jeho teologické vzdělání, když bude vysvětlovat, že podle některých fundamentálnějších imámů nejsou halal porážky zahrnující omráčení to pravé ořechové, takže Česko bude raději pro jistotu „imámštější než imám“.

Neobstojí ani argument, že hrozí, že Evropská unie v budoucnu omezí možnosti dálkového vývozu živých zvířat a někdo by tak mohl přijít o kšeft. Jedno utrpení zvířat přeci nelze nahradit jiným typem utrpení, tato utrpení by se totiž navzájem nevynulovala, ale spíše sečetla. Ve vizi ministra Výborného bychom měli jak desítky tisíc zvířat v dálkových transportech, tak statisíce poražené halal.

Nic to však nemění na tom, že krutější návrh ubližující více zvířatům se pravděpodobně v historii Česka dosud nikdy neobjevil. Občané se nyní musí ozvat a dát politikům jasně vědět, že k přebudování Česka na velmoc rituálních porážek bez omráčení mandát od občanů opravdu nemají. Poslanci budou o tomto návrhu hlasovat během několika nejbližších týdnů.

Autor je koordinátorem politických kampaní spolku Obraz - Obránci zvířat