Putování za zvukem minulosti aneb Tisíce zapomenutých varhan ukrytých v českých vesnicích

Svoje varhany mají snad v každé větší vesnici. Podívejte se klidně na mapu na webu Varhany a varhanáři: červenými čtverečky je celá posetá. Ne všechny jsou funkční a i na část z těch, které stále vyloudí tón, se dá hrát jen ztěžka. Ale mnohé dosud znějí hezky a jsou trpělivě udržované.
Road trip po varhanách
O obřích varhanách pro katedrálu svatých Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, na které se národ nedávno skládal jako na Národní divadlo, si povíme jindy a slibuju, že to nebude za dlouho. Dnes ale pojďme vyšplhat po schodišti na kůr za těmi malými, které ani nikdo nezná. Stejně to dělá už devatenáct let varhaník Adam Viktora.
Schodiště
Po schodech se dá chodit jak dolů, tak nahoru. Podívat se na věci podzemní, přízemní, i na ty „v oblacích“, prozkoumat je u základu i je přelétnout z nadhledu. Na schodišti se dá i jen na chvíli zastavit a poklábosit – jaké je dneska počasí, co psali na internetu a co se právě semlelo u sousedů. A pak si pokračovat po svém, ale s příjemným pocitem, že máme přehled, co se děje kolem nás.
Na tu nádheru u svatého Víta by dovedl zahrát taky, levou zadní (což u varhaníků není pustý obrat, protože ti doopravdy hrají levýma i pravýma, předníma i zadníma, respektive horníma i dolníma). Ale svůj Český varhanní festival založil na varhanách malých, neznámých, roztroušených klidně i v nejzapadlejších vískách v pohraničí. Každé jaro sedá – někdy i s manželkou, pěvkyní Gabrielou Eibenovou a někým z hudebních přátel – do auta a těmto zapomenutým historickým nástrojům vrací jednou, dvakrát do roka hlas.
Když jsme dnes u těch počtů, od vzniku festivalu bylo těch koncertů už přes tisíc. Nalžovské Hory, Ovesné Kladruby, Tatobity, Opařany, Kdyně, Stříbřec, Němčice, Deštná – a dobře, také Kutná Hora, Mělník nebo pražské Nové Město. Není to případ tří posledních jmenovaných, ale jinde jsou koncerty Českého varhanního festivalu jedinou příležitostí, kdy na tamní varhany někdo zahraje. V 18. století vyšlo císařské nařízení, že žádný poddaný to na mši nesmí mít dál než hodinu pěší chůze, a tak kostely rostly jako houby po dešti, s nimi i varhany, protože bez těch už byl tehdy kostel nemyslitelný.
Oprava za dvacet zlatých
Jak je to s návštěvností chrámů dnes, netřeba rozebírat. A tak je spousta z nich zavřená nebo se tady modlí, hraje a zpívá jen několikrát do roka. To není případ naší Horní Vltavice. Do kostela sv. Rodiny a sv. Jana Nepomuckého (mimochodem jediného v republice s tímto zasvěcením) nechodí sice davy, ale bohoslužby se tu slouží každou neděli. Nikoli výjimečně se přitom taky hraje. A to už od roku 1727, kdy byl kostel rok po svém zbudování vybaven varhanami.
|
„Chci, aby se cítily jako ryba ve vodě.“ Varhaník Černý o hraní v kostelech i na koncertech
Jejich autorem je varhanář Jiří Dvorský. Mají jediný manuál od velkého C po c3, šest rejstříků a nespočet oprav, počínaje tou v roce 1829, která si vyžádala 100 zlatých, pokračuje třeba tou v roce 1883, za kterou „procházejícímu varhanáři“, jak říkají kroniky, uhradili těch zlatých dvacet, a konče obnovou před rovnými sto lety, na kterou padlo sedm tisíc korun československých. Dnes by zdejší varhany pořádný servis potřebovaly jako sůl, ale které by ne. A tak Vltavičtí dělají, co mohou, aby svůj starobylý nástroj zachovali aspoň tak, jak je.
Co děláte, když nastydnete?
Tudíž sem například hned dvakrát ročně pozvou pana Viktoru. Jak ví každý muzikant, aby byl nástroj v kondici, musí se na něj hrát. Adam Viktora pokaždé předvede, že když se to umí, i na sešlého staříčka to pořád zní dobře. Máme to zrovna za sebou, vánoční koncert jsme tu měli zrovna tento týden. K programu Českého varhanního festivalu pokaždé patří také exkurze u daných varhan, kdy se od umělce dozvíte všechny ty věci o Dvorském a manuálu, které jsem vypsala výš, a samozřejmě taky „na co je tenhle čudlík“, „co děláte, když nastydnete“ a „musíte mít na hraní zvláštní boty“.
|
Tahle země patří sborovému zpěvu. A prosinec je jeho čas
Do kostelů u nás vážně moc lidí nechodí. To mají chrámy společné s koncerty. „Myslíte, že přijdou?“ je obvyklá pochybnost, kterou zná každý, kdo kdy pořádal nějakou besedu nebo vystoupení. Na Viktorovy koncerty se naštěstí chodí. Běžte taky, stojí to za to. Nejenom proto, že se dozvíte, jakou zajímavost máte vlastně za plotem a jak pěkně se na ni dá i po staletích hrát.