Komu sluší neutralita. Slovensko by bylo první posttotalitní stát, který by vystoupil z NATO

Kdyby tomu bylo skutečně tak, bylo by to vlastně docela jednoduché. Fico by byl pasován na klinický případ a vystřídal by ho někdo jiný, racionálnější. Ale tak prosté to není. Fico často nabízí cosi, co voliče – včetně těch, kteří netrpí nostalgií po komunismu – skutečně láká. Teď třeba neutralitu.

„Mám takový pocit, že se ve světě hýbou ledy,“ řekl v úterý v Bratislavě po kontrolním dnu na ministerstvu hospodářství. „Pokud jde o mě, řeknu vám, že v těchto nesmyslných časech zbrojení, kdy si mnou ruce zbrojařské firmy, tak jako si farmaceutické firmy mnuly ruce za covidu, by Slovensku velmi slušela neutralita.“

Něco takového se věru každému nelíbí. Ale je to zrada Západu? Zrada evropských hodnot? Či „zpochybnění celého našeho zahraničněpolitického ukotvení“, jak mu to vyčetl lídr opozice Michal Šimečka? Leccos takového na tom je. Rozhodně je to snaha o oslabení (ne-li rozbití) vztahů s klíčovými partnery Slovenska. Je to nahrávka Putinovu Rusku.

Ale k tomu všemu jako by se pořád chtělo něco dodat. Nechme na chvíli promluvit advokáta ďábla.

Něco na tom je, ale…

I ten, kdo bere pád komunismu a naše opětné přičlenění k Západu jako životní satisfakci (jako je autor těchto řádek), může uznat, že na Ficově kritice Západu cosi bývá. Například na kritice úřední umanutosti boje s covidem. Či na kritice nynější umanutosti zbrojením.

Jistěže je Putinovo Rusko agresivní imperiální mocnost. Jistěže je dobré opatřit si prostředky k odstrašení možných choutek Moskvy. Ale máme za to platit daní ve výší pěti procent HDP na obranu? To je otázka navýsost politická, otázka, která se rozhoduje hlavně u voleb. A Fico tu jasně doporučuje odpověď Ne. Za toto podle Fica členství v NATO nestojí. Lepší je neutralita po vzoru Rakouska či Švýcarska.

Hodně lidí (u nás stále ještě většina) s takovým postojem nesouhlasí. Ale máme kvůli tomu dělat z Fica zrádce, ba podčlověka? Přitom on je spíš demagog beroucí neutralitu jako slogan, ne jako mnohovrstevný problém. Zkusme se na něj podívat blíž.

Jak to bylo s rolí vítěze v roce 1945?

Neutralita byla populární už před první světovou válkou a také před druhou. Jiná věc je, jak se osvědčila, co zachránila a k čemu vedla.

Vidíte-li dokumentární či hrané filmy z bojišť první světové, typicky Na západní frontě klid, z prostředí rozstřílených flanderských polí, zřejmě si neuvědomíte, že se ty scény odehrávají na území Belgie. Neutrální Belgie. Ano, Belgie se chtěla od války uchránit svou neutralitou. Neuchránila. Němci do ní vtrhli právě proto, že Francie proti neutrální Belgii nestavěla účinná opevnění.

Neutralitou se první i druhé světové válce vyhnuly Španělsko a Portugalsko. Ale poté – právě proto, že si obě země až příliš „přičichly“ k fašismu či autoritářství – vstoupily do NATO, pak i do EU. Před dvěma lety vstoupily do NATO neutrální Finsko a Švédsko. Zvláště Finové po dlouhých zkušenostech s Ruskem dobře věděli proč.

Z Ficových argumentů zbývá sousední Rakousko. I na něm něco je. Leckomu přijde zvláštní, že EU včetně Česka se naváží do Slovenska a Maďarska, ale do Rakouska moc ne. Přitom Rakousko „páchá“ podobné věci. Je neutrální, nelíbí se mu myšlenka zakázat dovoz ruských energetických zdrojů, nedává najevo ostentativní distanc vůči Moskvě. Je tu vůbec nějaký zásadní rozdíl mezi Slovenskem a Rakouskem? Jeden by se našel.

Rakousko bylo po roce 1945 vnímáno jako jeden z poražených států. Jako stát, který šel do války po boku Hitlera (bylo integrální součástí Velkoněmecké říše, i když po válce ze sebe dělalo „první Hitlerovu oběť“). Proto bylo obsazeno spojenci a rozděleno na okupační zóny. Proto muselo deset let čekat, než s ním podepsali Státní smlouvu – a ta zakotvila závazek neutrality.

Slovensko – ač si za války až příliš „přičichlo“ k fašismu – bylo po roce 1945 zahrnuto mezi vítěze. Bylo přece už opět součástí Československa. Kdyby Slovensko časem prosadilo své vystoupení z NATO a status neutrality, chtě nechtě by to inspirovalo otázky, jak to vlastně bylo s jeho rolí vítěze v roce 1945.