Psychiatři přiložili pod kotel emocí. Diagnózou Slovenska není Robert Fico, ale nedostatek zdrženlivosti

Slovenská opozice premiéra Fica kritizuje tvrdě a nekompromisně, svolává demonstrace, její představitelé na truc odjíždějí do Kyjeva, zkrátka vymezuje se. Ani ve vládní koalici nepanuje shoda v reakci na Ficovu promoskevskou politiku a projevy nesouhlasu sílí. To vše je normální, dalo by se říci standardní politický provoz. Systém postupně reaguje na politika „utrženého ze řetězu“.

Jen otevřený dopis psychiatrů a psychologů do standardního politického boje nepatří. Ne že by tito psychovědci neměli samozřejmý nárok na veřejný politický projev, spíš je otázka, co podobná výzva odborníků k rezignaci premiéra udělá s politickou situací. Každý z nich se jistě mohl vymezit individuálně, občansky. Mohli se také projevit i kolektivně, je ale krajně neblahé, zaštiťují-li své podpisy medicínskou odborností. Položme si Donutilovu lehce bezmocně zoufalou otázku z filmu Pelíšky: Komu tím prospějete?

Signatáři vystavili Ficovi vysvědčení

Lze si jen stěží představit, že by renomovaní psychologové a psychiatři nečekali, že premiér Fico, vyzván k rezignaci, zareaguje jinak než odmítavě a podrážděně. Sdělili snad Slovákům svým dopisem něco, co by se před majoritou občanů nějak tajilo? Převrátili převládající veřejné mínění ve prospěch opozice? Nikoli, vláda ztrácí popularitu dlouhodobě. Slovenští psychiatři a psychologové jen přiložili pod kotel emocí a nenávisti, protože spousta lidí bude chápat jejich dopis jako stanovení diagnózy, přestože otevřený dopis jí není. Čím jiným je však fakticky kolektivní stanovisko vůdčích osobností oborů, které určují, i před soudem, kdo je normální a kdo nikoli?

Signatáři vystavili Ficovi vysvědčení, že je nekompetentní a měl by odstoupit, takřka s kulatým razítkem. Ficovi odpůrci to pochopili jednoznačně: zde medicínská autorita říká, že politik nemá funkci vykonávat. Činí to však, aniž byla požádána a aniž nějak „pacienta“ vyšetřila. Nelze se tedy divit, že dotčený politik zuří. Ficovo chování, zejména agresivitu, nelze omlouvat, nicméně říká-li, že otevřený dopis je politická akce, má pravdu. Většina Slováků to chápe jednoznačně, příznivci opozice i voliči Roberta Fica. Přináší to nějaké řešení? Ani náhodou. Politický spor našel jen další „náhradní“ bojiště – psychologii a psychiatrii.

Kolektivní odpovědnost

Zdrženlivost se nenosí, zvláště na dnešním Slovensku, proto nemůžeme čekat, že by někdo ubral, jak Fico, tak opozice. Vzájemné osočování a obviňování je však zhoubnější o to, že se do něj zapojili certifikovaní vědci, garanti „normality“. Protože Robert Fico se chová, jak se chová, je pravděpodobné, že jeho vláda předčasně skončí. Možná, že pod dopisem podepsaní psychologové a psychiatři budou mít pocit, že měli pravdu a udělali dobře, nicméně „kolektivní odpovědnost“ za snahu sesadit premiéra z pozice odborné specializace z jejich oborů hned tak někdo nesejme.

Smí se medicínská kompetence „využívat“ k dosahování politických cílů? Patrně ano, kde není žalobce, není soudce. Nicméně bychom měli být sobecky rádi, že se k podobným praktikám v Česku uchylují jen jednotliví příslušníci pomáhajících profesí a nikoli celé profesní skupiny. Ač se to na první pohled nezdá, zdrženlivost může být v mnoha případech užitečná, pro odborníky i společnost.