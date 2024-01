Začalo to už po ruském vpádu, kdy zpochybňoval, že jde ze strany Moskvy o agresi. Nepřímo naznačoval, že si za to Ukrajinci mohou sami, protože neměli Rusy provokovat. Během loňské předvolební kampaně pak Fico ostře kritizoval rozsáhlou vojenskou pomoc, kterou tehdejší slovenský kabinet Kyjevu poskytoval. Vyvrcholilo to jeho výrokem, že až znovu převezme vládu, „nepošle tam ani jeden jediný náboj“. I proto hlavně na Západě pohlíželi na Ficův úspěch s obavami.