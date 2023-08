Hoši, co soudili podle zákonů. Zákonů, které pověsily Horákovou a řadu dalších, pane Fremre

Robert Fremr, jenž nakonec sám odstoupil z kandidatury na ústavního soudce, mluví pouze o tlaku, který nebyl k vydržení, ale ani teď nepřizná, že by chyboval.

Jedním z nejabsurdnějších vysvětlení, proč nám nemá vadit, když soudci za minulého režimu posílali do vězení nevinné, je, že soudili podle platných zákonů, a co jim tedy jiného zbývalo. Podle této smělé teze byl provaz pro doktorku Horákovou v pořádku, protože byla odsouzena podle stávající legislativy.

Vždyť i ten Urválek vřeštěl podle zákona, že? A další tisíce politických vězňů, britských letců, zoufalců, kteří utíkali z nesvobodné země a padli do nastražených pastí, byly tedy odsouzení právoplatně. Vždyť to byli lidé, jejichž vina byla sprostě vykonstruovaná, a při soudech s nimi byla pravda ohýbaná podle potřeby moci. Ano, soudruzi si na to udělali zákony a mohli se jimi ohánět, ale nebylo to nic jiného než svinstvo staré jak lidstvo samo. V člověku se vážně vaří krev, když je s takovou drzostí konfrontovaný.