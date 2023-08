Integrita. Fremr má pravdu v tom, že je u kandidátů na ÚS rozhodující

Soudce Fremr v televizi sdělil, že nechce ohrozit respekt k instituci Ústavního soudu. Proto prý zvažuje, že by se té pozice zřekl, i kdyby ho prezident jmenoval. Ale proč tedy nevycouvá rovnou?

Důslednější je v tomto. Řekl, že není zpochybněna jeho odbornost, jen jeho integrita. A že právě ta je u kandidáta pro ÚS důležitá. Je to argument pro veřejnější charakter výběru takto postavených soudců. Pro to, aby byli vybíráni v otevřenějším prostředí, ne v úzkém grémiu. Vždyť nebýt informací z veřejné sféry, vše by pokračovalo, jako by se nechumelilo.

Leckdo si myslí, že by to bylo dobře. Že jde o zamrzlý antikomunismus. Ano, takové případy se už asi opakovat nebudou. Ale mohou se vyskytnout i jiné skvrny narušující integritu kandidáta. Robert Fremr má pravdu v tom, že integrita je u kandidátů na ÚS rozhodující.