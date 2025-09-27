Módní kurz Roberta Redforda. Jak být za elegána, i když máte duši kovboje?

Průlom Redfordovy kariéry se na konci 60. let časově shodoval s nově probuzeným zájmem mužů o to, jak se oblékat. Hollywoodský herec tak byl ve své době archetypem moderního muže – kluk od vedle s charismatem filmové hvězdy a vkusem, který je dosažitelný, a přitom inspirativní. Od jeho hnědých manšestrových sak, přes džínové komplety až po černý smoking s motýlkem – Redfordovy volby kombinovaly jednoduchost, styl a nadčasovou eleganci. Díky tomu se jeho šatník stal vzorem pro několik generací. Jak si jej poskládat?
Umění klasické košile
Robert Redford byl mistrem v nošení klasických kousků. A na prvním místě pro něj rozhodně stála kvalitní bavlněná košile. V jeho šatníku převládala ve světle modré barvě, ale také v džínové úpravě nebo v kostkovaném vzoru. Jednou ji zkombinoval s džínovou bundou do celo-denimového kovbojského looku, jindy jí povýšil kravatou, doplnil svetrem nebo zvolil odlehčenou verzi se sportovním button-down límečkem. Díky této variabilitě se bavlněná košile stala symbolem Redfordovy nenucené elegance, která plynule balancovala mezi civilností a šarmem filmové hvězdy.
|
OBRAZEM: Jak šel čas s Robertem Redfordem. Slavný herec zemřel v 89 letech
Zásadní kombinace? Džíny a sako!
Nic nepatřilo k osobnosti Roberta Redforda tak jako džíny. Nosil je nejen v kovbojském stylu ve filmu Elektrický jezdec (1979) spolu s džínovou bundou a manšestrovým límcem, ale legendární jsou i jeho zvonové levisky spolu s tvídovým sakem z filmu Tři dny Kondora (1975). Nejslavnější filmový kovboj tuto kombinaci rád nosil i mimo natáčení – košile, džíny, sako a kožený pásek s ozdobnou sponou přesahovaly jeho filmové role. Nicolas Gabard, autor tvídového saka z filmu Tři dny Kondora, pro CNN zavzpomínal, že se mnoho mužů pokoušelo tento outfit napodobit, včetně samotného návrháře Ralpha Laurena, přesto se podle něj nikomu nepodařilo zachytit Robertův šarm.
Robert Redford ve filmu Tři dny Kondora. (1975)
Manšestr à la Redford
Kromě džínoviny patřil do hercova šatníku ještě jeden charakteristický materiál, který se i dnes drží na špičce módní obliby – hnědý manšestr. Slavný herec jej oblékl v roce 1976 ve filmu Všichni prezidentovi muži, kde jako novinář redakce Washington Post rozkrývá aféru Watergate. Ať už v kompletní manšestrové sestavě s kalhotami, nebo jen v kombinaci s košilí a džínami, Redford ukázal, jak skvěle tento materiál funguje. Hnědé tóny tehdy dominovaly estetice 70. let a i dnes je lze snadno vynést – stačí se rozhlédnout v aktuálních kolekcích oděvních řetězců. Manšestr má tu výhodu, že působí méně formálně než klasická vlna, zároveň má lehce bohémský nádech.
Robert Redford ve filmu Všichni prezidentovi muži. (1976)
Smoking pro kovboje
Robert Redford se proslavil nejen hereckými výkony v koňském sedle, ale také rolemi v elegantních oblecích. Jednou z nejlegendárnějších je jeho postava ve filmu Velký Gatsby (1974), kde mu kostýmy vytvořil sám americký návrhář Ralph Lauren. Smetanově bílý oblek s velkými klopami ukázal, jak dokonale umí Redford nosit sofistikovaný vzhled. Jeho talent pro oblékání se však neomezoval jen na světlé filmové obleky – stejně působivý byl i v klasickém černém smokingu s motýlkem, v němž si později přebíral své Oscary. Všem tak potvrdil, že jeho styl je nadčasový jak na plátně, tak i mimo něj.