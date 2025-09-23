Politické procesy na stříbrném plátně. Robert Redford a jací jsme byli

Belmondo a Delon léta báječné invence, svobody a prosperity západní Evropy, k níž jsme my zazdění za železnou oponou a prakticky bez možnosti za ni jen nahlédnout vzhlíželi. Bebel, neodolatelný rošťák a frajer, jiskřivý komediant, Delon, krásný a podmanivý chlap s ocelově modrým okem, ale taky s temnou aureolou gangstera. A mačo. Oba měli rádi ženy, lámali jim srdce a zdá se, že Delon svou vůli občas prosazoval trochu drsněji. Pohybovali se ve světě, který pro nás byl tehdy vzdálený miliony světelných let, byť to do Rozvadova bylo z Prahy nějakých sto padesát kilometrů.
A Redford se k nim logicky družil, ten zase ztělesňoval ještě vzdálenější sen o Americe, zemi svobody a rovné příležitosti, blonďatý fešák s výstavním úsměvem, ostře řezanými rysy, hollywoodská star se vším všudy. Všichni tři oslňovali v době, která už neexistuje, byli to tři bílí pohlední muži a tyto fyzické předpoklady je také vynesly na oběžnou dráhu, i když jen to by samozřejmě nestačilo.
Jak omamující bylo být povrchní náctiletou divačkou, která se nechává romanticky okouzlit a může snít. I o té svobodě, bylo to propojené. Dnes tu svobodu máme a je pořád bezva, ale šijeme si na sebe bič přemrštěnou až směšnou hyperkorektností, máme woke culture, MeToo, které je mnohdy něčím úplně jiným než nápravou zlých skutků. Zvykli jsme si kontrolovat se, používat autocenzuru a dbát na genderovou korektnost a podobně. Jsem zvědavá, jestli bychom to všechno tak úzkostně dodržovali, kdyby nám zase pod okny, nedej bože, znovu jely ruské tanky.
Co může vzniknout jen ve svobodných poměrech
Ale zpátky k Redfordovi. On se ze z té škatulky pohledné a nejspíš nekomplikované hollywoodské star vymanil, začal režírovat a jeho debut, psychologické drama Obyčejní lidé o tragédii v rodině, byl opravdu skvělý a pak se ještě postaral o festival nezávislého filmu Sundance. Toho nejromantičtějšího Redforda si moje generace pamatuje ze dvou filmů Takoví jsme byli a Vzpomínky na Afriku.
Ten první, to byla milostná romance buržoazního synka, privilegovaného Hubbella Gardinera a židovské levicové aktivisty Katie v podání Barbry Streisandové, která se v druhé části odehrává v období mccarthismu a Výboru pro neamerickou činnost.
Před dvěma lety u příležitosti půl století existence filmu vyšla o něm zajímavá knížka, která podrobně líčí zákulisí jeho vzniku. Včetně toho, jak i po přibližně dvaceti letech bylo téma mccarthismu výbušné, nejspíš šlo o první film, který se jím zabýval. Politické procesy v letech 1950-56 nejsou pěkná kapitola amerických dějin a represe této doby měly dopad na tisíce lidí a podezřelými se staly nejen komunisté, ale také příznivci levice, zejména umělci a intelektuálové, tzv. černá listina zničila životy a ukončila kariéry.
Tohle téma bylo i důvodem, proč nám bolševik film se zpožděním dovolil zhlédnout. Jenže to mu jaksi nedošlo, že natočit o něm film lze jen ve svobodných poměrech, jakkoliv po letech vyšlo najevo, že se v pasážích vztahujících se k černé listině hodně stříhalo. Že by se tehdy ve stejné době u nás mohlo natočit, jak komunisti zavraždili doktorku Horákovou a pronásledovali tisíce nevinných lidí, je hodně utopická představa, takhle bolševik nebyl schopný uvažovat.
Ale každopádně Takoví jsme byli Sydneyho Pollacka je skvělý biják a oba hlavní představitelé jsou v něm báječní a poslední scéna před hotelem Plaza v New Yorku, kde se oba po letech potkávají, je snad jeden z největších srdcerváčů, které lze na stříbrném plátně vidět.