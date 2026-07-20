Má to ohromný úspěch, mně se to protiví, ale co na tom záleží. Obecně se to líbí a není divu, že URKL vyvolal pozornost po celém světě, kam dosahují sítě Instagram, Twitter, Facebook a další. Tradiční média si toho moc nevšimla, ale na nich záleží asi jako na tom, že se mi protiví MMA. Senzaci vyvolal už první večer.
V bílé karosérii nastoupil White Eagle proti černému Matadorovi a nasadil mu obloukový kop džodan mawashi geri na hlavu tak silný, že mu tu hlavu prostě urazil, urval z krku, takže mu zůstala viset a bimbala mu přes rameno. Visela na drátech, jak jinak, byl to robot, přesněji byl to typ T800 (nazvaný podle Terminátora). Dlužno dodat, že v URKL soupeří jenom T800 od EngineAI.
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Výrobce robotů turnaj pořádá, po celém světě se přihlásilo 32 týmů z oblasti univerzit a technologických firem. Mohly svoji T800 upravit, a především – vybavit softwarem. Roboti spolu bojují autonomně, nikdo je neřídí, rozhodují se sami na základě palubní inteligence. Turnaj je zásadní prověrkou stability těla robota, přesnosti a efektivity úderů, schopnosti reagovat, a samozřejmě i mechanické odolnosti. To všechno bude hrát roli, až budou roboti nasazeni třeba v záchranných misích nebo v továrnách.
White Eagle tedy vyhrál v prvním kole turnaje. Zdaleka ale nemá zlatý pás zaručený. Turnaj se potáhne až do konce roku. Ale ani to první kolo nebylo jednoznačně snadné. White Eagle sice ukopl Matadorovi hlavu, jenže černý robot bojoval dál a naslepo rozdával rány. Vzpomenete si při tom na kanonýra Jabůrka. Matador nakonec přece jen padl a White Eagle zatančil vítězný tanec. Kdepak se tato technologická taškařice odehrává? V Silicon Valley nebo ve sportovní hale MIT?
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Samozřejmě, že ne. Pořádající firma EngineAI vyrábí svoje roboty T800 v Šen-čenu. Je to nejstarší „ekonomická zóna“, ve které Teng Siao-ping začal roubovat kapitalismus na komunismus. Z původní rybářské vesnice se za necelých 50 let stalo město se 17 miliony obyvatel, a že se tu pořádá MMA robotů, je celkem logické.
Dřív by se to dělo v Americe. Dřív… V roce 1896 se v Texasu pořádal „souboj lokomotiv“. Postavili speciální trať, přijelo 40 tisíc platících diváků, ředitel souboje William G. Crush v sedle bílého koně hodil klobouk na zem a lokomotivy se proti sobě rozjely a v osmdesátikilometrové rychlosti do sebe práskly. Brutalita? Ovšem. Podnikavost? Jde to tak nějak ruku v ruce. Dřív Texas, dnes sedmnáctimilionová rybářská vesnice v ústí Perlové řeky.