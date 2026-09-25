My staří se musíme víc snažit, aby mladí mohli mít děti

Dvě děti jsou ideálem, na druhé příčce se objevují rodiny se třemi dětmi a teprve potom je, co do žádanosti, ideálem jedináček.
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Výzkumníci zkoumali důvody, proč mladí odkládají rodičovství. Zcela pochopitelně mladé odrazují vysoké náklady na péči a výchovu dítěte, nedostupné bydlení a nedostatečná podpora státu, nedostupnost předškolních zařízení a malá nabídka práce na částečný úvazek. V neposlední řadě může být problémem nízké společenské ocenění rodičovství, zejména u žen.
Výzkumníci upozorňují na fakt, že představa ideální rodiny se v čase téměř nemění, zato se mění reprodukční chování. Stále větší počet párů své rodičovské plány odkládá, či na ně úplně rezignuje. Může to souviset s přístupem k rodičovství, zatímco v minulosti bylo považováno téměř za povinnost, dnes je to jen jeden ze způsobů naplnění života.
Propad porodnosti v posledních letech nutně souvisí též s ekonomickou situací v Česku a hlavně s perspektivami mladých rodin. V mezinárodním kontextu je Česká republika za období od roku 2021 do třetího čtvrtletí 2025 zemí s nejhlubším kumulativním propadem reálných mezd. Patříme k zemím s nejnedostupnějším bydlením a navíc na úsporách se zcela dominantně podílí dvacet procent domácností s nejvyššími příjmi. K tomu připočítejme nejistotu ohledně nájemního bydlení, nebo spíš jistotu, protože nájemní bydlení zdražuje též velmi rychle a ceny energií rozhodně v posledních měsících neklesají.
Přihlédněme také k tomu, že mladí čelí nejistotám, které v minulosti neexistovaly, například není zřídkavé, že člověk nastupuje na žádaný vysokoškolský obor, aby po vystudování zjistil, že o absolventy není zájem. Příkladem budiž programátoři bez praxe, které má dle plánů mnoha firem zcela nahradit umělá inteligence. Ostatně výhrůžné články na téma, jaké všechny profese nahradí do pár let umělá inteligence, čteme denně.
O čem se dnešním mladým nemůže ani zdát
Nesnažme se dnešní mladé kádrovat a uvědomme si, jak se propadla porodnost po roce 1989. Ano, náhle nabytá svoboda nabízela spoustu lákadel a mnozí z nás odkládali rodičovství. Přechod k tržnímu hospodářství přinesl mnoho nejistot, ale vyhlídky byly mnohem optimističtější. Nehledě k faktu, že spousta lidí například přišla k bydlení velmi lacino, například při privatizaci městských bytů.
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O něčem takovém nemohou současní mladí ani uvažovat, jejich příjem nemá šanci stíhat tempo zdražování bydlení. Nehledě k faktu, že podstatná část populace nemůže o vlastnickém bydlení ani snít, nikdy na ně při současných cenách nedosáhne.
K faktorům hmotným musíme přičíst i ty nehmotné, tedy především psychologické, míra nejistoty dnešního světa a opakovaně zdůrazňovaná hrozba války nejsou rozhodně motivační pobídkou k pořízení dětí, nehledě k tomu, jak na mladé působí například klima, migrační krize atd.
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Zkrátka, každý z nás starších, než spustí tirádu „starých puchrů“ o tom, jak jsou dnešní mladí hrozní, by si měl uvědomit, že mladí čelí opravdu nepříznivým podmínkám, které navíc nenabízejí jasnou perspektivu ani brzké řešení. Přemýšlejme, jak mladým pomoci přesvědčit je a motivovat k rodičovství. Jen mladí mohou mít děti. Přemoudřelé rady si nechme raději od cesty.