Milníky roku 2024: pád Bidena, Asadova režimu a Hizballáhu. Mladí začali měnit své politické preference

Mohli bychom se zmínit i o růstu akcií a akciových indexů, zejména technologických společností, které se účastní revoluce v oblasti umělé inteligence. Konečně bychom mohli zmínit i pokračující změnu klimatu, která vedla k sérii dalších teplotních rekordů.

Nic z toho ale není úplně unikátní a typické pro rok, který právě končí. Inflace a úrokové sazby vykazují cyklický, byť nepravidelný pohyb: jednou jsi dole, jednou nahoře. Ani na růstu cen nemovitostí není nic unikátního. Objem peněz v ekonomice roste, rostou i ceny. Totéž platí pro akciové trhy. Peněžní deflace (pokles peněz v oběhu) z roku 2023 byla vystřídána mírnou inflací, na což akciové trhy reagovaly jednoznačně pozitivně (řeč je především o USA).

Umělá inteligence je sice velké téma, ale k zásadní kvalitativní změně došlo již v roce 2022. Dnes jsme svědky série postupných vylepšování – umělá inteligence začíná být skutečně inteligentní! – avšak na tento jev jsme si již stihli natolik zvyknout, že ani fascinující úspěchy na tomto poli nás už dnes neposadí do křesla. A pokud jde o globální oteplování, to nás doprovází nejméně již od první třetiny 19. století.

Američtí demokraté se přesvědčovali, až uvázli v sebeklamu

Skutečně mimořádné události roku 2024 měly charakter geopolitického rázu. Mezi ně by patřila v první řadě prohra amerických demokratů, a to nikoli pouze v ostře sledovaných prezidentských volbách. Dále zhroucení Hamásu, Hizballáhu a vlády Bašára Asada v Sýrii. Z ekonomických trendů propad evropského automobilového průmyslu ve prospěch čínské konkurence.

Pád prezidenta Joea Bidena znamená víc než jen smutný příběh člověka, jehož zastihla stařecká nemohoucnost na vrcholu politické kariéry. Ve skutečnosti byl neschopen vykonávat svůj úřad již při nástupu do funkce v lednu 2021. Úprk americké armády z Afghánistánu v létě téhož roku pak dal signál Moskvě, že Američané jsou slabí. Důsledkem bylo škrcení dodávek plynu do Evropy na podzim 2021 a přepadení Ukrajiny v únoru následujícího roku.

Také Joe Biden v srpnu 2021 oblékl světlý oblek. Média se ovšem shodla, že se jednalo o vtípek.

V jiné rovině lze Bidenův příběh chápat jako smutný doklad schopnosti velké části veřejnosti klamat sebe samotnou. Američtí demokraté tak dlouho přesvědčovali sami sebe, že je Biden v dobré kondici, až se nakonec ukázalo, že šlo o sebeklam. Jak to dopadlo, víme.

Jeden detail však stojí za zvýraznění. Trump získal větší podíl voličů mladších 30 let než kterýkoli jiný republikánský prezidentský kandidát od roku 2008, přičemž si polepšil jak u mladých mužů, tak u mladých žen. V roce 2020 porazil prezident Biden Trumpa mezi mladými muži o 11 procentních bodů, letos Trump porazil Kamalu Harrisovou o dva procentní body. Mezi mladými ženami se Bidenův 35 bodový náskok před Trumpem v roce 2020 smrskl na 24 bodový náskok Harrisové.

Mladí už nevolí levici

Dlouho se mělo za to, že „mladí volí levici“, ale ukazuje se, že to přestává být pravda. Mladí volí především změnu, což po dlouhé době radikálně levicové (“woke“) politiky znamená opětný příklon k pravici. Pamětníci 80. let vědí, že konzervativní prezident Ronald Reagan tehdy znamenal změnu oproti svému liberální předchůdci Jimmymu Carterovi.

Vůdci Hamásu a Hizballáhu určitě nečekali, jak tvrdá bude izraelská odpověď po 7. říjnu 2023. Pravděpodobně byli připraveni na nějaké to bombardování a pár výpadů izraelské armády. Byli připraveni pořídit sérii srdcervoucích fotografií a dožadovat se solidarity „pokrokové“ mezinárodní veřejnosti. Nebyli připraveni na to, že Izrael se rozhodne Hamás (a později rovněž Hizballáh) zcela zneschopnit. Nebyli připraveni ani na to, že arabské obyvatelstvo Izraele ve velké většině podpoří židovský stát – což je pozoruhodný a málo zmiňovaný aspekt celého příběhu.

Bašár Asad v bazénu

Řetězec událostí kolem Blízkého východu měl za následek i pád dlouholetého diktátorského režimu rodiny Asadů a konečně i ohrožení stability vlády íránských ajatolláhů. A ačkoli pád tohoto režimu je zatím hudbou budoucnosti (snad půjde o jednu z hlavních událostí roku 2025), ztráta mocenských pozic Íránu v Sýrii a Libanonu je rozhodně mimořádnou a důležitou záležitostí.

Evropský plán přechodu na elektromobily nevyšel

Obraťme pozornost k jiné válce, která je vedena na poli byznysu a financí. Jsme svědky propadu evropského automobilového průmyslu a současně vzestupu Číny. Evropané měli v plánu, že postupně ukončí výrobu spalovacích motorů, jejichž místa zaujmou elektromobily. Takový byl plán Evropské komise a také evropských automobilek, které se těšily na vyšší marže díky nižším nákladům na výrobu elektromobilů ve srovnání s tradičními vozy.

Rok 2024 ukázal, jak špatně byl tento plán připraven. Na jedné straně nové technické normy učinily výrobu malých aut na fosilní paliva nerentabilní – na straně druhé se čínské automobilky chopily šance. Čínští výrobci těží z technologií, které „okoukali“ od západních výrobců, a pravděpodobně též ze skrytých, ale masivních dotací ze strany čínské vlády.

Emisní limity a plánovaný zákaz prodeje nových spalovacích aut po roce 2035 nutí automobilky do urychlených investic. Vývoj a výroba elektrických modelů jsou výrazně nákladnější oproti očekáváním, především kvůli bateriím a nedostatečné lokální výrobní základně pro bateriové články. Zatímco Čína léta pracovala na zajištění surovin a zdrojů, Evropané nic podobného nepodnikli.

A ještě ke všemu energetická krize v Evropě po roce 2022 zvýšila ceny elektřiny a plynu. Evropské automobilky navíc musejí hradit vyšší mzdové a provozní náklady, což snižuje jejich cenovou konkurenceschopnost.

Evropské automobilky jsou ničeny směsí byrokratického voluntarismu (“Naplánovali jsme to, takže to tak musí být.“) a korporátní krátkozrakosti (“Čína? Ta přece neumí dělat pořádná auta.“). Plné důsledky teprve poneseme, ale rok 2024 ukázal, že jde do tuhého.

2025: konec režimu v Íránu? Mladí chtějí změnu

Nabízí se otázka, co by mohlo být hlavními událostmi roku 2025. Nabízí se konec války na Ukrajině – ale jak bude vypadat? Momentálně to vypadá, že Moskva vítězí. Ještě ale nemusí být všechno ztraceno. Na jaře 1918 se zdálo, že Němci v rámci Ludendorffovy ofenzivy vyhrávají na západní frontě díky uvolněným kapacitám po březnové kapitulaci Ruska. Jenomže nedostatek strategických rezerv, problémy v logistice a rozhodná spojenecká obrana vedly ke zhroucení. Nakonec Německo prohrálo kvůli vyčerpání zdrojů. To může připomínat nynější Rusko, které jede v řadě oblastí na doraz. Klíčovým faktorem bude – stejně jako v roce 1918 – akceschopnost Západu.

Případný pád íránského režimu by byl skvělou zprávou. Mimochodem mladí Íránci nejeví velký zájem o islám. Mezi deseti nejpopulárnějšími jmény pro novorozence se vyskytují téměř výhradně sekulární perská jména (jako například Aria, Kian, Arad, Parsa, Rayan nebo Nima), zatímco Mohamed, Hassan, Ali, Mehdi nebo Ahmad patří minulosti. Podle zpráv z Íránu mešity trpí nízkou návštěvností a režim den za dnem ztrácí respekt. Mladí chtějí změnu. Jak jinak.