S rokycanským Ku-klux-klanem je potřeba zatočit. Ale hlavně, že Wehrmacht či SNB nevadí

Připadá vám normální, že dva studenty chceme za hloupost, nedostatek zkušenosti či jen mladistvou touhu provokovat na celý život stigmatizovat? Některým z nás rozhodně. Zvláště když na halloweenské besídce byli přítomni učitelé i pan ředitel. A nijak nezasáhli. Hříšníci nejprve obdrželi diplom, v prosinci pak ředitelskou důtku a následně na ně ředitel poslal policii. Je to správný přístup? Záleží na tom, v jaké zemi chceme žít.
Přeopatrný ředitel
Ředitel se hájí tím, že vycházel z metodických postupů a školního řádu, spíš je však patrné, že se chce za každou cenu sám krýt, kdyby do případu chtěl náhodou někdo vrtat.
Ku-klux-klan
On sám má máslo na hlavě, někdo z pedagogického dozoru si možná měl na místě „vyhodnotit“, co obleky členů Ku-klux-klanu mohou znamenat a studenty měl poslat domů. To však nikdo, včetně přítomného a ex post přeopatrného pana ředitele, neudělal. Takhle by se patrně zachovali za mých mladých let středoškolští učitelé, ale já vyrůstal za totality v zaostalé společnosti, kde učitelům na studentech záleželo a nikdo jim kvůli nedůležitému prohřešku nechtěl pokazit budoucnost.
Dnes žijeme ve společnosti vzývající toleranci a ohleduplnost a ta se nám projevuje tendencí trestat příkladně každého, kdo vybočí z normy. Zkusil si někdo položit otázku, nakolik mohly masky Ku-klux-klanu na dotyčné párty někoho ranit? Na Rokycansku snad Ku-klux-klan nikdy nepůsobil a tedy těžko hledat někoho, kdo by se s tímto jevem setkal na živo. Ano, řeknete si, že je to odporné, násilnické a rasistické hnutí. Ale věděli to ti kluci a měli v úmyslu toto hnutí nějak oživovat, nebo to byl jen projev mladické nerozvážnosti?
Ředitel gymnázia podal trestní oznámení i na sebe. Kvůli kostýmům Ku-klux-klanu
Podle učitelů oba studenti nejevili nikdy žádné rasistické tendence. My však je předáme represivním orgánům a krvežíznivým znalcům, vždyť expert oslovený Českým rozhlasem to řekl jasně: „U dvou studentů by mohlo jít o naplnění příslušného paragrafu, pokud věděli, co symbolika znamená, a kostým skutečně odkazoval na Ku-klux-klan. Halloween sám o sobě takové jednání nevylučuje.“
A uniformy Wehrmachtu či SNB nevadí?
Aha, a do napoleonských uniforem se děti převlékat smějí? Vždyť přeci Francouzi utopili svého času Evropu v krvi a milovníci rekonstrukcí historických bitev se převlékají do uniforem pravidelně. Ba co hůř, jsou tací, co si při rekonstrukcích navlékají uniformy Wehrmachtu. Ano, ale dospělí smějí, protože vědí, co dělají a svým počínáním se nehlásí k žádnému potlačování práv. Ale studenti, u kterých lze předpokládat, že o americké historii zas tolik nevědí, mají putovat před soud.
A co uniformy příslušníků socialistického Sboru národní bezpečnosti, do nichž se tak rádi převlékají „recesisté“ zejména ve dnech okolo 17. listopadu. To byla komunistická policie, neškodná partička bezmocných strejců, která nikdy nikomu neublížila? Jak se s tímhle srovnáme?
Hlavně podle předpisu! Ve jménu krásné, tolerantní a přátelské společnosti zavřeme studenty, budeme popotahovat rodiče i učitele a to by v tom byl čert, abychom nějaké ty rasisty nevychovali.