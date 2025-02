Diskriminace Romů při přidělování bytů: kde se stále berou ty představy o Češích coby rasistech?

Rozhodnutí konstatuje porušení práva na bydlení a zdůrazňuje negativní dopad na zranitelné skupiny osob včetně Romů. Česká republika prý porušila čl. 16 Evropské sociální charty mimo jiné tím, že v České republice dochází k územní segregaci Romů a mnoho Romů žije v nevyhovujících sociálních podmínkách. Již v roce 2022 výbor shledal, že mnoho Romů žije v nevyhovujícím bydlení a nadále dochází k diskriminaci Romů.

Naproti tomu mám před sebou zprávu odboru veřejné zprávy dozoru ministerstva vnitra z téhož dne, 24. ledna, o posuzování pravidel při přidělování obecních bytů za minulý rok, která konstatuje, že „ani v jednom případě nebylo zjištěno, že by obce přistupovaly k diskriminaci žadatelů o byt na základě národnosti nebo rasy“.

Ne že by u nás žádná diskriminace nebyla. Z důvodu věku nebo zdravotního postižení je častější, než se na spořádanou a demokratickou společnost sluší. Výjimky sice mohou určovat pravidlo, ale v podstatě žádná diskriminace Romů z důvodů jejich etnické příslušnosti, hodná mezinárodní pozornosti, se, pokud jde o bydlení v obecních bytech, prostě nekoná. Zde antidiskriminační zákon zapůsobil…

Kde se stále berou ty představy o Češích jako segregujícím národě rasistů, xenofobů, jejichž svět je plný stereotypů a předsudečné nenávisti. Aniž by se někdo vážněji zamyslel nad tím, co tato slova v reálné naší skutečnosti znamenají. Začínají mi tyto postoje k vlastnímu národu stále více vadit a to i na mezinárodní úrovni.

Jak to, že na rasismus nenarážejí Vietnamci?

Nedávná hysterie kolem vyjádření bývalé místostarostky obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Aleny Pataky byla toho jasným důkazem: jsme prostě rasisti, kdo řekne něco jiného, než co se očekává, je jakoby vyobcován z obce řádných občanů, nebo – jako v případě paní Pataky – musí složit funkci, kterou zatím dobře zastával.

Což se nikdo vážněji nezamyslí nad tím, proč Vietnamci, kteří k nám přišli před několika desítkami let, problém s rasismem, který by vyžadoval takovou masivní mezinárodní pozornost, nemají, řádně pracují, posílají děti do školy, nečerpají sociální dávky a nemají problémy s bydlením? U těch samých „rasistických“ Čechů? Proč je tomu u Romů jinak? Romy a Vietnamce jistě nejde srovnávat, ale vztah Čechů k rasismu v tomto případě jistě ano.

Samozřejmě značná část Romů žije bez problémů v souladu s většinovou společností a část nikoliv. Ale tomu je tak přece u Čechů také a i mnoho neromských občanů žije v nevyhovujících sociálních podmínkách. Vláda by se měla proti osočování republiky na základě situace části jinak rovnoprávných občanů ohradit.

Romské organizace na jedné z nedávných konferencí prohlásily, že jejich představitelé chtějí být sami u všeho, co se Romů týká. A u čeho vlastně? Shora uvedené usnesení slovutného výboru jim dává mnoho příležitostí. U neposílání dětí do školy, u toho, že část romských dětí ani nedokončí základní vzdělávání, u devastace bytového fondu, chování v obcích? Čím dříve tak budou činit, tím lépe!