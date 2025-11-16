Češi i Romové se chechtají stejně. A taky si stejně pomáhají cizími slovy

„Und der ganze Tag war heute so schön…“ – jedna! „Podríamos tomarnos un café…“ – dva! „Fordi mine ben gør virkelig ondt i dag…“ – tři! „I étot pareň vsje vremja na miňa pjalilsja…“ – čtyři! „この街は実にとても魅力的です…“ - ??!? A to poslední, to je možná i čeština, ale to už jste tak zpitomělí, že si nedokážete být jistí. Ještě že už jste na vyhlídce a můžete chvíli přepnout zase na koukání.
Podle vědců je na světě přibližně sedm tisíc jazyků. Taktéž podle nich jich více než polovina ještě do konce tohoto století zmizí z úst mluvčích, a tím i z povrchu země. Třeba taková istrorumunština nebo něnečtina. V Atlasu světových jazyků v ohrožení, který na internetu provozuje UNESCO, se může zájemce naučit spoustu pozoruhodných názvů mizejících řečí, kterými už se skoro nemluví, a třeba si aspoň představovat, jak se v něčem takovém zeptat – dejme tomu – na cestu k autobusu.
Vědecká akce coby show
Mezinárodní organizace k poctě jazykové rozmanitosti vyhlásily několik památných dní, jako Den evropských jazyků, který připadá na 26. září. Anebo jako Mezinárodní den romského jazyka, který byl 5. listopadu a který letos spoustou nápaditých programů slavily romské organizace i akademické instituce leckde po Česku.
Pražská Filozofická fakulta například, jak se sluší na jedno z mála evropských pracovišť s akreditovaným romistickým programem, zastřešila celodenní konferenci. Uzavřela ji dvouhodinovkou, kterou provedlo několik romských spisovatelek a z řádné vědecké akce udělalo show.
|
Romská kniha, nebo univerzální generační výpověď? Téma pro polomáčené hrdiny
Ne že by se příchozí o romštině nic nedozvěděli, naopak. Dvojjazyčný výklad před grafy a mapami v powerpointu neměl chybu, sdělil naprosto jasně, jak je to s geografickým rozšířením různých variet romštiny v Evropě, že každý její mluvčí u nás je nejméně bilingvní anebo jak je to vůbec s oním pojmenováním Rom: že si ho nikdo „nevymyslel“, jak se onehdy domníval jistý diskutující u paty jednoho ze starších Schodišť.
Současně ale přednášející – zkušená autorka Iveta Kokyová – zaimprovizovala s nadáním revuální umělkyně nejednu komickou situaci, které ze vzájemného jazykového neporozumění anebo z předsudků, které k té či oné řeči každý tak trochu máme. Chechtají se Češi i Romové stejně, a tak připravila pole svým dalším kolegyním, aby přenesly něco ze své tvorby.
Taková Stanislava Miková (loni vyšla v Meanderu její Tade jandre / Vařená vejce, první česko-romské obrázkové leporelo) svou prózu, ze které četla, výslovně postavila na prolínání češtiny s romštinou a třeba také s angličtinou, které je dnes tak běžné. Zdaleka nejen u Romů. Ta povídka je fakt hodně legrační, i když vystihuje veskrze seriózní jev.
Není „kher“ jako „Kher“
Romština je starobylý jazyk. Po staletí se vyvíjela ve venkovském prostředí a předávala se výhradně ústně. Je tudíž logické, že když se v 70. letech minulého století začaly romsky psát první knihy, původní výrazové prostředky už nestačily. „Jak řeknete romsky panelák?“ směje se Stáňa Miková. Jak řeknete „nucená sterilizace“ nebo „dětský domov“, o kterých také píší, a často z vlastní zkušenosti, romští umělci?
|
Mário Bihári nepateticky a naplno. Je tady další z knih psaných Romy o Romech
A tak v dnešní romštině zazní „o panelakos“ nebo „e nuceno sterilizacija“, pokud jde autor nejsnazší cestou. Stejně jako Češi pracují „ve windowsech“ anebo spolu něco „šérují“. Pokud je ale Rom jazykový purista, napíše třeba „čhavorikano kher“ a dětský domov opíše krásným novotvarem, založeným na původních slovech z horké Indie. Ostatně sousloví „dětský domov“ také nebude právě kořenit v češtině z časů Dalimilovy kroniky.
Ten „kher“ si nepleťte s „Kher“. Pokaždé je to „domov“ nebo „dům“. S kapitálkou na začátku ale označuje nakladatelství, které u nás romské autory nejčastěji vydává. V romštině, češtině a často zrcadlově v obou zároveň. Když si zapnete windowsy, snadno si ho vygůglíte. Některé knížky tam mají dokonce zdarma v pdf. A nad některými se opravdu hodně nasmějete, i když většinou jsou spíš o dost bolavých věcech, z nichž čhavorikano kher patří ještě k těm lepším.
Co je ale pro zvídavého několik slz nad svíravými příběhy. Za poznání to stojí. Ať žije rozmanitost!