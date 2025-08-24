Romská kniha, nebo univerzální generační výpověď? Téma pro polomáčené hrdiny

Proto si tentokrát vypomůžu tím, že novela Já, Tran a všechno ostatní vyšla ve vydavatelství Kher, které se samo definuje jako „domov romské literatury“, a její autor Martin Kanaloš (*1997) se k romskému původu navzdory všem svým „ale“ hlásí.
Dovolím-li si citovat jeho vlastní slova, je „polomáčenej“. Tatínek je Rom, zatímco maminka Češka; pochází ze Sokolova, vystudoval ale v Praze, a to dějiny umění na FF UK; o své romství se začal zajímat až v dospělosti, protože za mala pro něj „byli Romové ti, kteří nám ve tři ráno řvali před barákem“, jak řekl v jednom rozhovoru. „Tradiční romská kultura je zajímavá, ale já se v tom nevidím,“ dodal.
Dalo by se dalekosáhle rozepsat, nakolik kdo z nás, ať už jsme jakéhokoli původu, zrcadlíme tradice společností, ze kterých jsme vzešli, ostatně třeba na FF UK se o tom dají vystudovat celé obory. Z dob, kdy jsem po schodištích této slavné instituce stoupala za podobnými bádáními, už bych z hlavy dala k tématu jen něco k folklorismu, kolektivitě a myšleným společenstvím, což nejsou zrovna podněty pro nedělní rubriku, a proto se raději pojďme věnovat Kanalošově knize samotné. Ať dílo mluví samo za sebe.
Jeho hrdiny jsou dva dospívající kluci ze sídliště, Dezider a Tran. Jak napovídají už jejich jména, také oni mají z hlediska identity co řešit – a také oni jsou „polomáčení“. Dezi je poloviční Rom, Tran poloviční Vietnamec. Oba dva žijí v „polovičních“ rodinách, Dezider s mámou (za tátou, s nímž se máma rozvedla, chodí jen občas), Tran s babičkou (protože jeho otec matku záhy opustil, a ta pak „sbalila nějakého Helmuta a odjela s ním do Německa“). A také jsou na půl cesty mezi klukovstvím a mužstvím, což jejich příběh staví jistým způsobem do řady děl, jako jsou Salingerovo Kdo chytá v žitě nebo klidně i Šrámkův Stříbrný vítr.
Zápletka (poněkud překombinovaná, ale co by člověk neodpustil prvotině) stojí na incidentu, kdy se kluci pokoušejí tajně dostat na dívčí párty a domácí na ně zavolají policii. O vlastní děj ale zase tolik nejde, jádrem knihy jsou na pohled banální, a přesto nanejvýš odhalující setkání a konverzační výměny mezi postavami, které vyplňují fádní sídlištní svět obou hrdinů.
Deziderova máma, která věří synovu snu stát se astrofyzikem. Táta v maskáčích na ubytovně, který věčně sleduje M*A*S*H, a tímto seriálem začínají a končí jeho obzory. Osvícený pan profesor Emanuel (Zdalipak Martin Kanaloš ví, že postava moudrého učitele-průvodce je stálicí romského psaní už od jeho počátků? A že se tím romské literatuře „an sich“ přiblížil víc, než možná tuší?). Holky na gymplu a všude okolo. Rozmazlená instagramová nany – vlastně pardon, Nany, nechala jsem se zmýlit jejím charakterem. A její zpustlá matka, jako vystřižená z Nicholsova Absolventa.
V odsýpajících konverzacích Kanaloš zachycuje veškerý arzenál předsudků, které dnes máme jedni o druhých: bílí o barevných (a samozřejmě i naopak), Češi o Vietnamcích, kluci o holkách, mladí o dospělých a dospělí o dětech. Mimochodem tak činí s velmi sympatickým drsným humorem, kterým hrdinové bezpochyby přebíjejí svou nejistotu a trápení, ale kdo z nás to aspoň někdy nedělá. A jen tak mezi řečí, přesněji mezi všemi těmito řečmi – a také pod tlakem zkoušky, kterou jim autor připravil –, zvládnou protagonisté dospět.
Jak už jsem tu nejméně jednou psala, v diskusích o romské literatuře většinou dříve, nebo později dojde na otázku, nakolik má řešit specificky romské starosti a nabízet specifická romská východiska, a nakolik může a má být sdělná pro všeobecné čtenářstvo. Novela Martina Kanaloše ukazuje, že i mnohé z toho, co se jeví jako problém určité kultury nebo etnika, je ve skutečnosti univerzální: ať už jde o nefalšovanou sídlištní nudu, hledání sebe sama nebo o přátelství. Stačí si odmyslet jméno Dezider. Anebo Tran.