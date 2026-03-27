Česko, země naftových rekordmanů. Cena se „záhadně“ navyšuje až na konci ropného řetězce

Nová čísla Evropské komise potvrzují, že Česko je „specifickým trhem“ nejen pro mobilní operátory, nýbrž i pro čerpadláře a distributory pohonných hmot. V prvních dvou týdnech války v Perském zálivu zdražila motorová nafta v Česku tak mocně jako v žádné jiné zemi EU – v přepočtu do eur o více než 26 procent. Pro srovnání, za stejnou dobu se cena nafty u sousedů na Slovensku zvýšila jen o zhruba čtyři procenta. Ještě méně, přibližně o jedno až dvě procenta, nafta zdražovala v Chorvatsku nebo ve Slovinsku.
Například v Chorvatsku ceny nafty takřka nevzrostly i proto, že tam vláda snížila distributorům paliv marže. Podobně stát omezuje marže ve Slovinsku a zisky čerpacích stanic krotí rovněž třeba Francie, kde také pohonné hmoty podražují v důsledku války v Perském zálivu méně než v Česku. Samozřejmě, krocení marží není jediným opatřením, které vlády zemí EU uplatňují – uchylují se také třeba ke snižování daňového zatížení paliv nebo rovnou k zastropování cen.
Ne snad, že by zasahování do marží distributorů nebo čerpacích stanic mělo být z hlediska tržního ekonoma preferovanou variantou. Spíše jde o doklad toho, že marže se vlivem současné situace, poznamenané výrazným růstem cen ropy nad 100 dolarů za barel, mohou snadno „utrhnout ze řetězu“. V Česku se tak zatím neděje, jak shledala vládní kontrola marží. Přesto je ovšem evidentní, že alespoň přechodně se prostor ke zvyšování marží českým distributorům paliv a pumpám otevřel. Jak bývá zvykem, na vzestup cen ropy zareagovali velmi rychle, dokonce lze říci, že preventivně, dopředu.
Střemhlavá rychlost zdražování českých pump v reakci na růst cen ropy je již přes deset let empiricky prokázaný fakt. Právě tato rychlost umožňuje minimálně přechodné navyšování marží. A výraznější růst cen paliv, než jaký registrují ostatní země EU nebo – jako v případě benzinu – alespoň jejich většina.
Nahoru rychle, dolů hůře
Nuže, proč ceny pohonných hmot v Česku rostou velmi rychle, ale klesají tak nějak neochotně? Tuto skutečnost empiricky doložil už před třinácti lety ve své úspěšné diplomové práci Jakub Kohoutek z Národohospodářské fakulty VŠE. Přesto vždy, když prudce rostou ceny ropy, omílá se v Česku diskuse, zda tomu tak opravdu je a zda nejde jen o strefování se do nebohých čerpadlářů. Těch na konci celého řetězce, na jehož počátku jsou třeba ázerbájdžánská nebo saúdskoarabská ropná pole.
Kohoutek ve své analýze použil ekonomický model, který umí rozlišit rozdílné reakce na zdražení a zlevnění vstupů. Výsledky ukázaly, že asymetrie skutečně existuje: když se zvýší cena ropy nebo velkoobchodní ceny paliv, maloobchodní ceny na čerpacích stanicích v Česku rostou poměrně rychle. Naproti tomu při poklesu nákladů ceny klesají pomaleji.
Konkrétně se ukázalo, že například u benzinu se při zdražení velkoobchodní ceny promítne asi 64 procent změny do cen na pumpách během dvou týdnů. Když ale velkoobchodní ceny klesnou, promítne se za stejnou dobu jen asi 43 procent. Podobný vzorec platí i pro naftu: zdražení se projeví zhruba z 54 procent, zatímco zlevnění jen z 36 procent. Jinými slovy – růst cen se k zákazníkům dostane rychleji než jejich pokles.
Zajímavé je, že tato asymetrie nevzniká v celém dodavatelském řetězci. Na vyšších úrovních, například u rafinerií, se výrazné rozdíly neprokázaly. Zdá se tedy, že problém vzniká až blíže ke konečnému prodeji – právě u distributorů a samotných čerpacích stanic. Čerpadláři v tom nakonec tak nevinně nejsou.
Kohoutek ve své diplomové práci nabízí dvě hlavní vysvětlení dané asymetrie. První vychází z chování spotřebitelů. Lidé obvykle neobjíždějí všechny pumpy v okolí, aby našli nejnižší cenu, protože to stojí čas a úsilí. Pokud rozdíly nejsou velké, raději natankují tam, kde jsou zvyklí. To snižuje tlak na rychlé zlevňování.
Druhé vysvětlení souvisí s fungováním trhu. Trh s pohonnými hmotami má v Česku částečně oligopolní charakter – působí na něm omezený počet velkých hráčů. Ti se navzájem sledují a mohou se „tiše“ přizpůsobovat stejným cenám, aniž by uzavřeli formální dohodu. Když náklady klesnou, nikdo nemá velkou motivaci začít zlevňovat jako první. Naopak, při růstu nákladů musí zdražit všichni rychle, aby se vyhnuli ztrátám. Případně aby si dokonce přechodně navýšili marže.
Tváří v tvář faktu, že v Česku nafta nyní zdražuje nejvíce v EU, je útěchou – byť slabou – alespoň to, že v minulosti bylo stran reálných cen paliv mnohem krušněji. Vydejme se třeba do září roku 2012, kdy ceny pohonných hmot v Česku zažívaly jednu ze svých opravdu výrazných kulminací. Například 13. září 2012 stál litr benzinu 38,56 Kč a litr nafty 37,18 Kč, plyne z dat CCS. V prostém průměru tak pohonné hmoty vyšly na 37,87 Kč/l. Přitom průměrná čistá mzda činila roku 2012 celkem 19 340 Kč. Za průměrnou čistou mzdu tak bylo možné pořídit v době kulminace cen paliv v září před čtrnácti lety jen necelých 511 litrů pohonných hmot.
Pokud by tedy ve vztahu k průměrné čisté mzdě měly být pohonné hmoty stejně drahé jako v září 2012, musely by nyní stát v průměru 75,74 Kč/l. Musely by tedy být o zhruba 32 Kč/l dražší, než jsou právě nyní. K tomu je naštěstí tedy ještě hodně daleko.