Ceny komodit na světových trzích varují. Brent se v prvním zářijovém týdnu obchodoval nad 100 dolary za barel. To je nejvýše za více než měsíc, proti loňskému září téměř o polovinu. Evropský plyn se dostal nejvýše od ledna 2023. Ještě letos v lednu se přitom nakupoval v klidném pásmu 28 až 35 eur. Za pohyby stojí uzavřený Hormuzský průliv, obnovené útoky mezi Spojenými státy a Íránem a asijská poptávka po LNG.
Samotná čísla by ještě nemusela znamenat pohromu. Česká ekonomika přežila rok 2022, kdy byl plyn dražší. Znepokojivé je, v jakém stavu nás šok zastihl.
Srpnová predikce ministerstva financí, na které rozpočet stojí, počítá pro rok 2027 s ropou za 73 dolarů. Rozpočet tedy stojí na předpokladu deeskalace, která se zatím neděje.