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Komoditní cenový šok a jeho důsledky. Odkládat snižování rozpočtového deficitu je risk

Pavel Kohout
Analýza
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Motoristé sobě se setkali s premiérem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou. Jednali o státním rozpočtu. Schodek ve výši 389 miliard korun je pro nepřijatelný. (3. září 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Ropa nad hranicí sta dolarů, plyn více než dvakrát dražší než v lednu a rozpočet se schodkem 389 miliard. Ta kombinace vypadá zlověstně a může mít vážné důsledky.

Ceny komodit na světových trzích varují. Brent se v prvním zářijovém týdnu obchodoval nad 100 dolary za barel. To je nejvýše za více než měsíc, proti loňskému září téměř o polovinu. Evropský plyn se dostal nejvýše od ledna 2023. Ještě letos v lednu se přitom nakupoval v klidném pásmu 28 až 35 eur. Za pohyby stojí uzavřený Hormuzský průliv, obnovené útoky mezi Spojenými státy a Íránem a asijská poptávka po LNG.

Samotná čísla by ještě nemusela znamenat pohromu. Česká ekonomika přežila rok 2022, kdy byl plyn dražší. Znepokojivé je, v jakém stavu nás šok zastihl.

Srpnová predikce ministerstva financí, na které rozpočet stojí, počítá pro rok 2027 s ropou za 73 dolarů. Rozpočet tedy stojí na předpokladu deeskalace, která se zatím neděje.

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