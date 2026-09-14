Ukrajina útočí na ruské rafinerie, ropovody a terminály proto, že chce agresora připravit o peníze a rozvrátit jeho ekonomiku. Výpadky rafinerií způsobují nedostatek benzinu a nafty v Rusku i v zahraničí a útoky na ropné terminály a další zařízení omezují vývoz ropy i zpracovaných ropných produktů.
Na Rusko sice Západ uvalil přísné ekonomické sankce, ale Moskvě se stále daří vyvážet ropu a ropné produkty. Tím je pochopitelně ovlivněna celosvětová cena ropy i dalších paliv (včetně plynu). Světový trh je totiž propojený a výpadek na jedné straně zeměkoule se odrazí i na té opačné. Kdyby Ukrajina přestala na Rusko útočit, vliv na ceny i dostupnost paliv by to mělo. Zejména u nafty. Otázkou ale je, jak velký.
Co si šéf Bílého domu nechce přiznat
Když se podíváme na současný trh s ropou a palivy, vidíme, že hlavním problémem je situace okolo Íránu. Stále nefunguje plně provoz Hormuzským průlivem, kudy před americkým a izraelským útokem na Írán proudilo 20 procent světové spotřeby ropy.
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Teď tomu brání Írán. Americké námořnictvo sice doprovází touto vodní cestou tankery, ale jen jejich omezený počet, a ten se nedávno ještě snížil. Útoky proíránských iráckých milicí minulý týden vedly k uzavření východo-západního saúdského ropovodu, který umožňoval vyhnout se Hormuzu. Jemenští Húsíové, spojenci Íránu, pak ohrožují dopravu v Rudém moři a tedy i přepravu ropy Suezským průplavem.
Když to sečteme a podtrhneme, dá se odhadnout, že Ukrajina způsobuje tak okolo 30 procent současných problémů na energetickém trhu, situace okolo Íránu 60–65 procent, a zbytek připadá na sezonní faktory a údržbu.
Jenže to je to, co Trump nechce přiznat. Prohlašuje, že „za globální nedostatek paliva nemůže Blízký východ, nýbrž to, co se děje mezi Ruskem a Ukrajinou“. Důvod je jasný. Situaci kolem Íránu totiž způsobil americkým útokem sám Trump a teď neví, jak ji vyřešit. Respektive nechce se vrátit ani k jednání o původním americko-íránském memorandu o porozumění a tedy fakticky o příměří a tvrdí, že jde o další válku s terorem.
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Takže si musí, zejména před americkými listopadovými kongresovými volbami, které mohou ovlivnit právě ceny paliv, najít jiného viníka. A tím viníkem je Zelenskyj a Ukrajina. Mimo jiné i proto, že Zelenskyj je podle Trumpa ve slabší pozici, a tak se vůči němu může chovat dominantně.
Co na tom, že ukrajinské útoky by zřejmě rychle skončily, kdyby mezi Ukrajinou a Ruskem bylo příměří. Jenže to odmítá Vladimir Putin a toho nechce Trump dráždit. Na Zelenského se ovšem může vytahovat, případně ho trochu šikanovat, což, jak doufá, přinese jeho straně ve volbách nějaké body.