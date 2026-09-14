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Za drahá paliva může hlavně Ukrajina, tvrdí Trump. Má částečně pravdu

Marek Hudema
Komentář   18:30
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Americký prezident Donald Trump

Americký prezident Donald Trump | foto: AP

Americký prezident Donald Trump
Americký prezident Donald Trump
Americký prezident Donald Trump
Americký prezident Donald Trump
15 fotografií
Americký prezident Donald Trump vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby přestal útočit na ruskou ropnou infrastrukturu. Protože to přispívá ke zvyšování cen paliv, které opět přes víkend vyskočily do nebezpečných výšek. Samozřejmě, Trump má pravdu. Ukrajinské útoky skutečně zvyšují ceny paliv. Je tu však jedno velké ale.

Ukrajina útočí na ruské rafinerie, ropovody a terminály proto, že chce agresora připravit o peníze a rozvrátit jeho ekonomiku. Výpadky rafinerií způsobují nedostatek benzinu a nafty v Rusku i v zahraničí a útoky na ropné terminály a další zařízení omezují vývoz ropy i zpracovaných ropných produktů.

Na Rusko sice Západ uvalil přísné ekonomické sankce, ale Moskvě se stále daří vyvážet ropu a ropné produkty. Tím je pochopitelně ovlivněna celosvětová cena ropy i dalších paliv (včetně plynu). Světový trh je totiž propojený a výpadek na jedné straně zeměkoule se odrazí i na té opačné. Kdyby Ukrajina přestala na Rusko útočit, vliv na ceny i dostupnost paliv by to mělo. Zejména u nafty. Otázkou ale je, jak velký.

Co si šéf Bílého domu nechce přiznat

Když se podíváme na současný trh s ropou a palivy, vidíme, že hlavním problémem je situace okolo Íránu. Stále nefunguje plně provoz Hormuzským průlivem, kudy před americkým a izraelským útokem na Írán proudilo 20 procent světové spotřeby ropy.

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Teď tomu brání Írán. Americké námořnictvo sice doprovází touto vodní cestou tankery, ale jen jejich omezený počet, a ten se nedávno ještě snížil. Útoky proíránských iráckých milicí minulý týden vedly k uzavření východo-západního saúdského ropovodu, který umožňoval vyhnout se Hormuzu. Jemenští Húsíové, spojenci Íránu, pak ohrožují dopravu v Rudém moři a tedy i přepravu ropy Suezským průplavem.

Když to sečteme a podtrhneme, dá se odhadnout, že Ukrajina způsobuje tak okolo 30 procent současných problémů na energetickém trhu, situace okolo Íránu 60–65 procent, a zbytek připadá na sezonní faktory a údržbu.

Jenže to je to, co Trump nechce přiznat. Prohlašuje, že „za globální nedostatek paliva nemůže Blízký východ, nýbrž to, co se děje mezi Ruskem a Ukrajinou“. Důvod je jasný. Situaci kolem Íránu totiž způsobil americkým útokem sám Trump a teď neví, jak ji vyřešit. Respektive nechce se vrátit ani k jednání o původním americko-íránském memorandu o porozumění a tedy fakticky o příměří a tvrdí, že jde o další válku s terorem.

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Takže si musí, zejména před americkými listopadovými kongresovými volbami, které mohou ovlivnit právě ceny paliv, najít jiného viníka. A tím viníkem je Zelenskyj a Ukrajina. Mimo jiné i proto, že Zelenskyj je podle Trumpa ve slabší pozici, a tak se vůči němu může chovat dominantně.

Co na tom, že ukrajinské útoky by zřejmě rychle skončily, kdyby mezi Ukrajinou a Ruskem bylo příměří. Jenže to odmítá Vladimir Putin a toho nechce Trump dráždit. Na Zelenského se ovšem může vytahovat, případně ho trochu šikanovat, což, jak doufá, přinese jeho straně ve volbách nějaké body.

Válka na Ukrajině

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