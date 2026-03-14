Ropné šoky nejsou tím, čím bývaly. Ceny ropy ještě inflaci nedělají

Ve skutečnosti se však jednalo o důsledek ropného embarga arabských států, v jehož rámci cena ropy během krátké doby vzrostla čtyřnásobně: z 2,90 USD za barel před embargem na 11,65 USD v lednu 1974.
Existuje však i jiná, méně známá a zajímavější verze příběhu. Přišel s ní Lutz Kilian z Federální rezervní banky v Dallasu. Podle jeho odhadů lze přibližně 75 procent nárůstu reálné ceny ropy v období 1973–1974 vysvětlit silnou globální poptávkou poháněnou hospodářským cyklem, nikoli samotným embargem. Světová ekonomika se od počátku sedmdesátých let přehřívala. Ceny průmyslových komodit rostly strmě už před říjnem 1973. Inflace v USA dosáhla sedmi procent ještě předtím, než se první známky ropné krize vůbec objevily. Teorii přehřátí podporují i statistiky růstu objemu úvěrů v americké ekonomice: po roce 1973 již objem úvěrů nikdy nerostl tempem blízkým 20 procentům ročně.
V důsledku tohoto vývoje americká inflace vystoupala ze stabilní úrovně pod dvě procenta na počátku šedesátých let k vrcholu 12 procent na konci roku 1974. V Evropě to bylo podobně zlé. Ropný šok zpomalil integraci Evropského hospodářského společenství. Společný trh se dostal do mrtvého bodu. Oživení přišlo až v roce 1977. Vznikl fenomén stagflace — kombinace vysoké inflace a stagnující nebo rovnou klesající ekonomiky. Tento jev tehdejší ekonomická teorie neuměla vysvětlit.
Ropná náročnost ekonomiky klesá
Významnou roli hrála míra závislosti tehdejších ekonomik na ropě. V USA tvořily výdaje na ropu přibližně 4,5 procenta HDP před embargem, poté tento podíl prudce vzrostl. Podíl ropy jako primárního energetického zdroje v USA dosáhl kolem roku 1975 svého maxima, asi 45 procent.
Druhý ropný šok nastal v souvislosti s íránskou revolucí v lednu 1979. Revoluce zásadně narušila íránskou těžbu ropy. Mezi polovinou roku 1979 a polovinou roku 1980 cena ropy vzrostla z 13 na 34 USD za barel. Situaci dále vyostřila irácko-íránská válka, která vypukla v září 1980 a fakticky vyřadila oba producenty z trhu. Inflační důsledky byly ještě horší než v první krizi. Také tentokrát byla inflace podporována rychlou tvorbou úvěrů. Americká inflace dosáhla vrcholu kolem 15 procent na počátku roku 1980. Ke konci léta 1980 se inflace pohybovala blízko 14,5 procenta, nezaměstnanost překročila 7,5 procenta.
Při pohledu přes všechny šoky se rýsuje jasný vzorec: každý další ropný šok měl menší makroekonomický dopad než ten předchozí, přestože absolutní cenové pohyby bývaly srovnatelné nebo větší. V sedmdesátých letech se ropný šok (za podpory přehřáté ekonomiky) přelil do dvouciferné inflace a hluboké stagflace. V roce 1990 vyvolal pouze mírnou recesi. Po druhé irácké válce, která začala v roce 2003, už ani trojnásobný nárůst cen nedokázal hospodářství srazit do recese — tu nakonec způsobil až kolaps finančního systému v roce 2008, nikoli samotná ropa.
Důvodem rostoucí odolnosti je klesající ropná náročnost ekonomiky — kolik ropy je potřeba k vytvoření jednotky hrubého domácího produktu. Tato intenzita klesla z 0,12 tuny ropného ekvivalentu na jednotku HDP v roce 1970 na pouhých 0,05 v roce 2022. Podle jiného výpočtu spotřeba ropy a plynu v USA klesla z 2 900 Wh na konstantní dolar HDP v roce 1973 na zhruba 1 800 Wh do roku 1985.
Dnes žijeme ve světě, kde je ropa stále zásadní komoditou, ale její schopnost destabilizovat celou ekonomiku je zlomkem toho, co byla před padesáti lety. Proč ale svět zaznamenal tak silnou vlnu inflace po ruské invazi na Ukrajinu, když ceny ropy a plynu vzrostly v rámci historických srovnání poměrně málo?
Záleží i na centrálních bankách
Odpověď se skrývá v úplně jiném ekonomickém mechanismu. Pandemie covidu, která začala v únoru 2020, přiměla centrální banky většiny zemí světa k horečné činnosti. Objem likvidních peněz v americké ekonomice vzrostl od února 2020 do jara 2022 o téměř polovinu. Tento peněžní impuls se pak nutně musel promítnout do cenové inflace, s níž svět zápolil ještě nějakou dobu po konci pandemie.
Nelze tedy zjednodušeně prohlásit, že drahá ropa způsobí vysokou inflaci, levná ropa sníží inflaci. Záleží na energetické závislosti ekonomiky, na rychlosti tvorby úvěrů a na aktivitě centrálních bank.
V této souvislosti proveďme rekapitulaci současného stavu. Americká měnová politika je co do růstu peněžní zásoby spíše „utažená“. Tvorba úvěrů roste v souladu s dlouhodobým normálem. V zásadě totéž lze tvrdit v případě české likvidní peněžní zásoby a bankovních úvěrů: nikde neshledáváme nějaký anomálně vysoký růst.
Co z toho všeho plyne pro dnešek? Především to, že ropné šoky nejsou tím, čím bývaly. Ceny ropy ještě inflaci nedělají, pokud jí nepomohou centrální banky.
A v budoucnosti by se Západ měl vyvarovat strategických chyb — takových chyb, jakou udělala Francie začátkem roku 1979, kdy poslala islámského extremistu Chomejního dělat revoluci do Teheránu.