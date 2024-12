Oblíbená kasička na dostupné peníze se stala přítěží. Proč se situace okolo ropy v Rusku komplikuje?

Čas od času proskakují zprávy o stížnostech ze strany ruských těžařů kvůli podmínkám pro jejich podnikání. To, co bylo vždycky oblíbenou kasičkou na dostupné peníze, se stalo spíše přítěží.

Co bude mimo vší pochyby pokračovat, je boj sankcí s takzvanou stínovou flotilou. Tu tvoří vysloužilé tankery, které Rusko skoupilo a nyní je provozuje pro přepravu ropy mimo cenový strop. Ten funguje tak, že pod šedesát dolarů je mohou přepravovat evropské společnosti a mít i pojištění od velkých mezinárodních firem. Pokud ale převáží ruskou ropu s cenou nad šedesát dolarů, nic takového dostat nemohou. Cílem tak není, jak je omylem vykládáno, vyřadit ruskou ropu z trhu, ale omezit ruské příjmy. A Rusko pochopitelně jako součást hry deklaruje, že jeho ceny jsou vyšší, a proto sankce nefungují.

Realita ale může být jiná. Nicméně faktem je, že právě na obcházení sankcí stínovou flotilou budou mířit nové sankce. A státy Baltského moře se hodlají pustit do nejdůležitější věci, tedy do kontroly pojištění. Stínová flotila je totiž pojištěna Ruskem, což nejsou povinné uznat. Ale stejně tak jako se horkotěžko chystají tato opatření, je téměř jisté, že s protiopatřeními přijde i Rusko. A tak to bude pokračovat.

Nové možnosti těžby ropy se nehledají

Rusko v současné době nepublikuje důležitá data o zahraničním obchodu ani o těžbě ropy či výrobě nerostných surovin. Odhadovat, jak a kolik čeho těží či vyrábí, lze podle některých nepřímých údajů, jako je třeba vývoj v hlavních těžebních regionech. Jisté ovšem je, že má vnitřní problémy spojené s nedostatkem technologií. Na část z nich byly uvaleny sankce již v roce 2014 a později, další velká vlna přišla v roce 2022.

Jako zklamání se zatím jeví i oblíbený projekt Igora Sečina Vostok Oil, který namísto obrovských zásob ropy (a zemního plynu) vykazuje mnohem skromnější zásoby. A ke všemu se přidává i nedostatek tankerů. Obecně jsou pak investice do nových nalezišť problémem.

Zjednodušeně řečeno, to, co už je, se těží, zatímco nové možnosti těžby se nehledají. Ruskem deklarované omezení těžby ropy v souladu se závazky vůči OPEC+ může mít i takové vysvětlení.

Ukrajinské útoky na rafinerie zvedly cenu benzínu

Ukrajinské útoky na ruské rafinerie mají efekt na bojišti, ale ještě větší mají dopady v týlu. Projevuje se to v růstu cen benzínu. Jeho průměrná cena dosahuje 60 rublů za litr, u nafty je to 70 rublů. To se, pokud použijeme oficiální přepočet ke koruně zhruba jedna ku čtyřem, nezdá jako nijak závratná cena.

Jenže trochu jiný efekt to má ve chvíli, kdy si uvědomíme, že průměrná mzda v Rusku dosahuje 89 tisíc rublů, medián se uvádí (Rosstat dává čísla jen za rok 2023) ve výši 46 tisíc. Benzín je tak v tomto přepočtu drahý, a to i přes zjevnou snahu státu omezovat růst jeho cen. A vzhledem k tomu, že válka proti Ukrajině nekončí, ceny nejspíš nijak nespadnou.

Rusko bude logicky hledat další zákazníky, kterým by mohlo prodávat svoji ropu. Nedávno tak ropná společnost Rosněfť vedená spolupracovníkem Vladimira Putina Sečinem oznámila, že podepsala s indickým partnerem kontrakt na dodávky 500 tisíc barelů denně po dobu deseti let. Indie je již nyní největším odběratelem ruské ropy (soupeří s Čínou).

Reálné podmínky kontraktu ale nejsou známé, stejně jako podstatná otázka, tedy jaké částky bude indická strana platit. Sleva na ruskou ropu se mění v čase podle toho, jak se pohybují ceny konkurence. To vše je ještě podmíněno tím, že Rusko s Indií vyřeší uspokojivě otázku plateb. Dolar či euro jsou pro Rusko zapovězené, příjmy v rupiích neatraktivní.

Trump použije sankce jako cukr, až bude vyjednávat s Putinem

Největší vliv na ruské příjmy z ropy ale má situace na světových trzích, což ostatně činí jakékoli prognózy nepředvídatelnými. A nikdo reálně neví, jak se k sankcím postaví Donald Trump. Může je ještě zesílit, ale zároveň může dojít k tomu, že je použije v rámci vyjednávání jako cukr. Rusko je i nadále vázáno dohodou OPEC+, která omezuje těžbu ropy, nicméně ani ta není všespásná. Mimo struktury OPEC+ je hned několik států, například USA, Kanada, ale také Angola či Katar, které jsou schopné ovlivnit světovou těžbu a tím i ceny. A jednou ze sankcí může být i prudké navýšení těžby.

Ostatně pro její uvolnění se Trump vyslovil během své kampaně opakovaně. Aby toho nebylo málo, čínská ekonomika není zrovna v ideální kondici. Opatření na oživení domácí poptávky příliš nepřesvědčila, že dojde ke zlepšení. Ve výsledku může ochlazení poptávky po ropě v Číně vyvolat propad cen, popřípadě tlak na omezení těžby. Ani jedno není zrovna to, co by si Rusko přálo.

Pro rok 2025 má Rusko v plánu rozpočtové příjmy z ropy a zemního plynu ve výši 10,9 bilionů rublů, velmi hrubě tak pokrývá čtvrtinu výdajů státního rozpočtu. Stejně jako předchozí veličiny, i toto číslo je nutné brát s rezervou. Příjmům pochopitelně pomáhá i klesající rubl, který ale zase tlačí nahoru inflaci.

Pro ruský ropný průmysl bude rok 2025 bezpochyby obtížným. Prakticky půjde o boj proti západním sankcím, ale také proti vývoji na trhu, který se nezdá být pro ropné společnosti zrovna příznivý. Na druhou stranu může jít nepředvídatelnost trhu i opačným směrem. Načrtnutý přehled faktorů, které ovlivní situaci v roce 2025, tak ani zdaleka nemůže vyčerpat všechny vlivy.